72-летней Елене Прокловой сделали предложение руки и сердца

72-летняя заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова сообщила, что ее бывший муж, бизнесмен Андрей Тришин снова сделал ей предложение руки и сердца. Об этом сообщает RTVI.
Актриса развелась с супругом в 2015 году, однако все эти годы пара продолжала общаться.
«Мы никак не могли пожить друг для друга, находились какие-то задачи, проблемы. Последний муж сделал мне предложение, а что делать, мы живем разными жизнями, когда все равно живем вместе» — заявила звезда.
Проклова добавила, что еще не ответила мужчине, но скорее всего даст свое согласие на повторную свадьбу.
Ранее Елена Проклова заявила, что согласна сыграть в спектакле с актером Михаилом Ефремовым после его условно-досрочного освобождения.