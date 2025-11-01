В Москве началось прощание с актером Романом Поповым

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Прощание с актером Романом Поповым началось в ЦКБ № 1 в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Попов умер во вторник в возрасте 40 лет от осложнений после проведенной химиотерапии.
В зале прощаний ЦКБ собрались родные, друзья и коллеги артиста.
Гражданская процедура продлится до 13.00 мск, после чего начнется отпевание, на которое «семья убедительно просит остаться только родных и близких».
Попов наиболее известен по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Он родился 9 февраля 1985 года. В 2018 году у Попова был диагностирован рак мозга. В августе 2025 года, согласно открытым источникам, актер рассказывал, что у него случился рецидив. У артиста осталось трое детей: сын 15 лет и две дочери — 13 и шести лет.