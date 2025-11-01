Актера Попова кремируют, сообщил Григорян

Попов наиболее известен по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Он родился 9 февраля 1985 года. В 2018 году у Попова был диагностирован рак мозга. В августе 2025 года, согласно открытым источникам, актер рассказывал, что у него случился рецидив. У артиста осталось трое детей — сын 15 лет и две дочери 13 и 6 лет.