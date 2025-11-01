Актера Попова кремируют, сообщил Григорян

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Актера Романа Попова кремируют, он хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем, сообщил РИА Новости его друг, шоумен Оганес Григорян.
Попов умер во вторник в возрасте 40 лет от осложнений после проведенной химиотерапии. Прощание с ним проходит в субботу в ЦКБ № 1 в Москве.
«Будет кремация. Я знаю, что у него было последнее желание, чтобы его развеяли на Черным морем», — сказал Григорян.
Друг отметил, что детали захоронения пока еще под вопросом.
Попов наиболее известен по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Он родился 9 февраля 1985 года. В 2018 году у Попова был диагностирован рак мозга. В августе 2025 года, согласно открытым источникам, актер рассказывал, что у него случился рецидив. У артиста осталось трое детей — сын 15 лет и две дочери 13 и 6 лет.