Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Вуди Харрельсон исключил возвращение к роли в «Настоящем детективе»

По словам актера, съемки нового сезона лишь «испохабят» первый, который «вышел отличным»
Вуди Харрельсон
Вуди ХаррельсонИсточник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Американский актер Вуди Харрельсон исключил возможность возвращения к роли в сериале «Настоящий детектив» вместе с Мэттью Макконахи. Об этом он заявил в интервью передаче Today телекомпании NBC.

«Если честно — никогда [не вернусь к роли], без шансов. Потому что он (первый сезон сериала с участием актерского дуэта — прим. ТАСС) вышел отличным. Мне нравится, что он получился таким. Во всяком случае я считаю, что съемки нового сезона лишь испохабят его», — сказал Харрельсон, комментируя слова МакКонахи, о том, что он открыт для такой возможности, если оба актера сочтут сюжет интересным.

Слухи о возможном новом сезоне с участием Харрельсона и МакКонахи усилились летом после того, как создатель сериала Ник Пиццолатто рассказал, что у него есть новый сюжет для актеров и они якобы готовы за него взяться.

Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон в сериале «Настоящий детектив»
Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон в сериале «Настоящий детектив»Источник: Legion-Media.ru

«Настоящий детектив» — это сериал-антология в жанре криминальной драмы. В каждом сезоне сюжет развивается вокруг расследования загадочного громкого убийства. Первый сезон с участием Макконахи и Харрельсона вышел в 2014 году и был тепло встречен критиками и публикой, получив множество номинаций на различные награды. Второй и третий сезоны были менее успешными как среди критиков, так и зрителей, но четвертый с участием Джоди Фостер получил больше всего номинаций и наград Emmy (семь и четыре соответственно).