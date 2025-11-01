Вуди Харрельсон исключил возвращение к роли в «Настоящем детективе»

«Настоящий детектив» — это сериал-антология в жанре криминальной драмы. В каждом сезоне сюжет развивается вокруг расследования загадочного громкого убийства. Первый сезон с участием Макконахи и Харрельсона вышел в 2014 году и был тепло встречен критиками и публикой, получив множество номинаций на различные награды. Второй и третий сезоны были менее успешными как среди критиков, так и зрителей, но четвертый с участием Джоди Фостер получил больше всего номинаций и наград Emmy (семь и четыре соответственно).