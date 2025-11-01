Фильм камчатской киностудии покажут на международном фестивале в Нью-Йорке

«Действие картины разворачивается в 2003 году в небольшом селе Камчатского края. Главный герой — ученик шестого класса, который создает простую компьютерную игру. Неожиданно для всех она становится поводом для примирения: впервые за годы младшие школьники и трудные подростки начинают делить один компьютерный клуб, а не воевать за него. Однако, когда взрослые узнают о проекте, их реакция — не восхищение, а недоверие. Под сюжетом о детском увлечении картина поднимает острую тему современности: насколько важно проверять информацию и не отвергать правду», — говорится в сообщении.