Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм камчатской киностудии покажут на международном фестивале в Нью-Йорке

На мероприятии представят кинокартину «Я жду героя» о шестикласснике из села Мильково
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Unsplash

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Фильм «Я жду героя» о шестикласснике из села Мильково на Камчатке покажут на международном фестивале Egyptian american film festival (EAFF) в Нью-Йорке. Главными героями картины стали жители региона, сообщается на сайте краевого правительства.

«Действие картины разворачивается в 2003 году в небольшом селе Камчатского края. Главный герой — ученик шестого класса, который создает простую компьютерную игру. Неожиданно для всех она становится поводом для примирения: впервые за годы младшие школьники и трудные подростки начинают делить один компьютерный клуб, а не воевать за него. Однако, когда взрослые узнают о проекте, их реакция — не восхищение, а недоверие. Под сюжетом о детском увлечении картина поднимает острую тему современности: насколько важно проверять информацию и не отвергать правду», — говорится в сообщении.

Уточняется, что кинематографисты Камчатки впервые стали участниками зарубежного кинофестиваля. Главные роли в кинокартине исполнили жители Камчатского края, а не профессиональные актеры. В настоящее время студия «Блик» ведет переговоры с крупнейшим российским киносервисом о возможном показе фильма в новогодние каникулы. Если соглашение будет достигнуто, «Я жду героя» станет доступен для семейного просмотра по всей России.