«Ангел» Victoria's Secret вышла на публику в облегающем платье с разрезом до бедра

Модель Эльза Хоск появилась на публике в откровенном платье

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск, появилась на публике в платье с разрезом до бедра. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эльза Хоск / фото: соцсети
Эльза Хоск / фото: соцсети

Знаменитость вышла на публику в облегающем красном платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Образ дополнили черные босоножки, браслеты и кулон на шее. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали макияж с красной помадой.

В сентябре звезда опубликовала фото, где предстала перед камерой в бежевом полупрозрачном макси-платье без рукавов. При этом манекенщица не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу светлый клатч Yves Saint Laurent, золотые браслеты, часы и кольца с бриллиантами. Знаменитость сделала легкие локоны и макияж с нюдовым блеском для губ и румянами.