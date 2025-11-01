Ричмонд
Экс-возлюбленная Канье Уэста выбрала образ Жаклин Кеннеди в крови для Хэллоуина

Актриса снялась в образе Жаклин Кеннеди

Актриса Джулия Фокс выбрала образ Жаклин Кеннеди в крови для Хэллоуина. Об этом сообщает People.

Джулия Фокс
Джулия ФоксИсточник: Соцсети

Знаменитость пришла на вечеринку в честь Хэллоуина в розовом костюме с юбкой, синем платке, атласных перчатках и шляпке. При этом на жакете у нее были нарисованы кровавые следы.

До этого звезда появилась на фестивале бренда Revolve в Термале, штат Калифорния. Актриса выбрала для закрытого мероприятия бежевый кожаный корсет с поясом с подвязками, коричневое болеро, стринги, капроновые колготки и высокие сапоги на каблуках. Модель отказалась от штанов или юбки. Бывшая девушка Канье Уэста позировала перед фотографами с уложенными назад волосами и макияжем с темными тенями и нюдовой помадой.

Ранее Джулия Фокс объяснила любовь к откровенным нарядам фразой «это просто одежда».