Экс-возлюбленная Канье Уэста выбрала образ Жаклин Кеннеди в крови для Хэллоуина

Актриса Джулия Фокс выбрала образ Жаклин Кеннеди в крови для Хэллоуина. Об этом сообщает People.
Знаменитость пришла на вечеринку в честь Хэллоуина в розовом костюме с юбкой, синем платке, атласных перчатках и шляпке. При этом на жакете у нее были нарисованы кровавые следы.
До этого звезда появилась на фестивале бренда Revolve в Термале, штат Калифорния. Актриса выбрала для закрытого мероприятия бежевый кожаный корсет с поясом с подвязками, коричневое болеро, стринги, капроновые колготки и высокие сапоги на каблуках. Модель отказалась от штанов или юбки. Бывшая девушка Канье Уэста позировала перед фотографами с уложенными назад волосами и макияжем с темными тенями и нюдовой помадой.
Ранее Джулия Фокс объяснила любовь к откровенным нарядам фразой «это просто одежда».