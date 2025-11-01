Олесе Иванченко пришлось поцеловать 20 партнеров на пробах к «Няне Оксане»

«У меня были пробы с 20 партнерами, и я 20 раз целовалась. Там был как бы такой чмок, но такой основательный чмок, у меня были такие позывные с режиссером, если я с кем-то не очень хотела целоваться, я говорила, что мне холодно», — раскрыла секрет она.