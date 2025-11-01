Ричмонд
Швыдкой: вручение «Бриллиантовой бабочки» должно стать ежегодным

Благодаря этому кинопремия сможет занять прочную позицию в индустрии, считает спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству
Михаил Швыдкой
Михаил ШвыдкойИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вручение «Бриллиантовой бабочки» должно проходить ежегодно, чтобы премия начала «жить» и заняла прочную позицию в киноиндустрии. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Премии начинают работать и жить тогда, когда они обретают историю. Сейчас очень важно для организаторов этой премии провести вторую, третью, четвертую и пятую церемонии, чтобы конкурс был понятен всем участникам индустрии, а результаты премии были ясны для всех», — отметил он.

Швыдкой добавил, что подобные конкурсы оказывают большое влияние на индустрию.

«Эта премия Евразийской киноакадемии, которая включает в себя множество стран с развитыми киноиндустриями, достаточно упомянуть Китай или Индию. Я уже не говорю о традициях нашей отечественной кинематографии. Поэтому, конечно, эта премия будет замечена в кинематографическом сообществе», — заключил он.

О премии

Никита Михалков и Ольга Любимова презентуют награду Евразийской премии «Бриллиантовая бабочка»
Никита Михалков и Ольга Любимова презентуют награду Евразийской премии «Бриллиантовая бабочка»

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, остальные лауреаты — эквивалент $250 тыс.

Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях.