Швыдкой: вручение «Бриллиантовой бабочки» должно стать ежегодным

«Премии начинают работать и жить тогда, когда они обретают историю. Сейчас очень важно для организаторов этой премии провести вторую, третью, четвертую и пятую церемонии, чтобы конкурс был понятен всем участникам индустрии, а результаты премии были ясны для всех», — отметил он.