Стала известна причина смерти актера Меньщикова из «Глухаря»

За несколько месяцев до смерти заслуженный артист России Анатолий Меньщиков перенес два инсульта, рассказал aif.ru его друг Владимир Зайцев.
«Толя был на пенсии, последние два года болел, но до конца прошлого сезона работал в театре, выходил на сцену. Летом попал в больницу, потом был в реабилитационном центре, потом — в другой больнице. У него за лето было два инсульта на фоне основного заболевания — сердечной недостаточности», — поделился Зайцев.
Собеседник издания отметил, что Меньщиков был известен известен не только как актер и чтец, но и как составитель анкеты, на вопросы которой, в том числе, ответил Владимир Высоцкий.
«Толя еще известен тем, что составил и принес в театр на Таганке знаменитую тетрадь с анкетой, на вопросы которой ответили многие артисты Таганки, в том числе Филатов, Золотухин и Высоцкий», — добавил Зайцев.
Анатолий Меньщиков умер 30 октября на 76-м году жизни.
В пресс-службе Театра Вахтангова, которому посвятил почти 50 лет, рассказали, что актер в последний раз вышел на сцену 19 мая 2025 года в спектакле «Улыбнись нам, Господи».
Широкой публике Анатолий Меньщиков известен по работам в кино. Он создал образы второстепенных, но очень ярких персонажей в фильмах «Хождение по мукам», «О бедном гусаре замолвите слово», сериале «Глухарь» и других.