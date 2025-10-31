52-летняя Хайди Клум в прозрачном платье пришла на шоу

52-летняя манекенщица посетила ежегодное фэшн-шоу Vogue World, которое проводит журнал Vogue. Она предстала перед камерами в белом жакете и прозрачном кремовом платье-рубашке до колена и с глубоким декольте. При этом знаменитость также надела белые кружевные трусы и бюстгальтер и черные туфли на платформе и каблуках.