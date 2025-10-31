Ричмонд
На Украине запретили эпизоды «Игры престолов» с участием Юрия Колокольникова

Также некоторые стриминговые сервисы по требованию Минкультуры Украины удалили третий сезон «Белого лотоса», фильмы «Довод» и «Крейвен-охотник»
Юрий Колокольников в сериале «Игра престолов»
Юрий Колокольников в сериале «Игра престолов»

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Власти Украины запретили четвертый сезон сериала «Игра престолов» и некоторых других кинокартин из-за участия в них российского актера Юрия Колокольникова. Об этом пишет издание «Страна».

По его данным, некоторые стриминговые сервисы по требованию Минкультуры Украины удалили не только четвертый сезон сериала «Игра престолов», но также третий сезон «Белого лотоса», фильмы «Довод» режиссера Кристофера Нолана и «Крэйвен-охотник», поскольку там играл Колокольников.

В конце августа актер был внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, который формирует министерство. Причиной внесения в перечень, как указано в документе, является то, что российский актер снимался в фильмах, которые финансируются из государственного бюджета РФ.