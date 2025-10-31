Ричмонд
Звезда сериала «Слово пацана» снялась в откровенном образе

Актриса Елизавета Базыкина снялась в бюстгальтере

Российская актриса театра и кино Елизавета Базыкина опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Елизавета Базыкина, фото: соцсети
25-летняя звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» снялась в темно-зеленом платье-комбинации, которое обнажало зону декольте. Помимо этого, она надела кружевной бюстгальтер в тон и бордовые чулки поверх зеленых. В качестве обуви она выбрала лаковые босоножки.

Образ завершила укороченная вишневая куртка и черные удлиненные перчатки из бархата.