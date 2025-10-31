Умер актер с «хрустальными костями‎» Набил Шабан, сыгравший в «Докторе Кто»

Шабан, родившийся с несовершенным остеогенезом и передвигавшийся на инвалидной коляске, создал театральную компанию Graeae после того, как все театральные школы отказали ему в приеме. Он стал известен зрителям по роли инопланетного существа Сила в сериале «Доктор Кто», а также по фильмам «Витгенштейн» и «Дитя человеческое».