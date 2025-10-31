Умер актер с «хрустальными костями‎» Набил Шабан, сыгравший в «Докторе Кто»

Известный британский актер и правозащитник Набил Шабан, родившийся с «хрустальными костями» и основавший первый театр для артистов с инвалидностью, скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на близких покойного.
По словам коллег, Шабан стал пионером в деле представления людей с инвалидностью на сцене и телевидении.
«До Набила на телевидении и на сцене не было заметных людей с инвалидностью. Именно Набил своей неистовой верой в себя и активизмом изменил это», — приводит The Guardian слова актера Саймона Стартина.
Шабан, родившийся с несовершенным остеогенезом и передвигавшийся на инвалидной коляске, создал театральную компанию Graeae после того, как все театральные школы отказали ему в приеме. Он стал известен зрителям по роли инопланетного существа Сила в сериале «Доктор Кто», а также по фильмам «Витгенштейн» и «Дитя человеческое».