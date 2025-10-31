Ричмонд
44-летняя «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в легинсах и топе

Модель Алессандра Амбросио снялась в легинсах и топе в Париже

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Алессандра Амбросио, снялась в легинсах и топе в Париже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Алессандра Амбросио / фото: соцсети
Алессандра Амбросио / фото: соцсети

44-летняя знаменитость показала фигуру в кремовых легинсах и топе после сушки для показа Victoria’s Secret. Волосы она собрала в пучок и сделала макияж с розовыми тенями и помадой.

«Ангел» Victoria’s Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.

Модель сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria’s Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

Ранее Алессандра Амбросио в нижнем белье и свитере станцевала у океана.