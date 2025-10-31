Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джулия Фокс объяснила любовь к откровенным нарядам фразой «это просто одежда»

Актриса Джулия Фокс объяснила, что откровенные наряды — это развлечение для нее
Джулия Фокс
Джулия ФоксИсточник: Legion-Media.ru

Американская модель и актриса Джулия Фокс объяснила любовь к откровенным нарядам фразой «это просто одежда». Ее комментарий приводит издание Page Six.

35-летняя знаменитость была замечена в прозрачном платье бренда Iris Van Herpen на красной дорожке Международного гала-вечера Fashion Group «Ночь звезд». На мероприятии Фокс рассказала журналистам, что для нее значат выходы в свет в подобных образах.

«Думаю, многие относятся к ней серьезно, но для меня это просто развлечение. Это просто переодевание, но уже по-взрослому», — пояснила она.

В то же время звезда «Неограненных драгоценностей» назвала свой самый любимый наряд. Им оказалось белое облегающее платье марки Marc Jacobs, оформленное объемными рукавами, высоким горлом и воланами на юбке. Несмотря на его скромный фасон, она считает его идеальным.