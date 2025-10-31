42-летняя звезда «Универа» похвасталась прессом в откровенном топе

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась фигурой в откровенном образе в спортзале. Соответствующий снимок появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.