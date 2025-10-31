Ричмонд
42-летняя звезда «Универа» похвасталась прессом в откровенном топе

Актриса Наталья Рудова показала фото после тренировки
Наталья Рудова / фото: соцсети
Наталья Рудова / фото: соцсети

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась фигурой в откровенном образе в спортзале. Соответствующий снимок появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

42-летняя звезда «Универа» предстала напротив зеркала в серых свободных штанах и укороченном топе бежевого оттенка. При этом она продемонстрировала рельефный пресс. В то же время звезда надела желтые кроссовки и собрала волосы в высокий конский хвост.

Ранее в октябре 42-летняя звезда «Универа» снялась с окровавленным лицом. Знаменитость пояснила, что делала процедуру плазмолифтинга.