В статье мы познакомимся с Геральтом из Ривии — главным героем сериала «Ведьмак». Мы расскажем, какой у него характер и как он выглядит, а также кто воплотил образ Ведьмака на экране. Вы узнаете о ключевых событиях его истории в сериале, о взаимоотношениях с друзьями и врагами, а также о том, что делает Геральта таким любимым зрителями. При этом мы не обойдем вниманием и его слабости, чтобы показать героя во всей его многогранности.