Звезда сериала «ВандаВижен» раскрыла причину трат на красоту вместо одежды

Элизабет Олсен заявила, что тратит деньги на уход за кожей ради ее эластичности
Элизабет Олсен
Элизабет Олсен

Известная американская актриса Элизабет Олсен раскрыла причину трат на красоту вместо одежды. Соответствующее интервью публикует InStyle Magazine.

36-летняя звезда сериала «ВандаВижен» заявила, что предпочитает вкладываться во внешний вид ради того, чтобы в будущем избежать радикальных методов.

«Я трачу деньги, но не на одежду, а на средства по уходу за кожей и на лазеры. Я не хочу делать что-то безумное с лицом, поэтому пекусь о ее эластичности», — пояснила она.

Директор по спецпроектам журнала Джейсон Шилер, в свою очередь, рассказал, что Олсен носит исключительно винтажную одежду.

«Например, часы Cartier и джинсы Levi’s, а также вещи, которые ей дарят сестры из The Row, например пальто», — уточнил он.

Среди прочего, артистка поделилась, на что еще она любит потратиться.

«Я люблю покупать еду и товары для дома. Постельное белье. Я покупаю много маленьких столиков…» — перечислила она.