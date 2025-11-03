В эпилоге раскрывается дальнейшая судьба персонажей. Элис Купер стала стюардессой, однажды спасла самолет и позже вышла замуж за мужчину, которого встретила на этом рейсе. Полли Купер родила близнецов и прожила спокойную семейную жизнь. Вероника Лодж построила успешную карьеру в Голливуде, возглавила киностудию и получила два «Оскара». Арчи Эндрюс переехал в Калифорнию, женился, работал строителем и писателем, а после смерти был похоронен рядом с отцом в Ривердэле. Джагхед Джонс до конца жизни редактировал журнал Jughead’s Madhouse Magazine. Бетти Купер стала писательницей, удочерила девочку по имени Карла, а ее журнал She Says продолжил выходить.