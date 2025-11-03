В финале сериала «Ривердэйл» создатели подвели черту под всеми сюжетными линиями, накопившимися за семь сезонов, и показали, каким стал город после множества тайн, временных скачков и мистических событий. В статье разберем, чем завершилась последняя серия, и рассмотрим, какой была история ключевых персонажей в финале.
Итоги финальной серии 7-го сезона сериала «Ривердэйл»
Сериал «Ривердэйл» выходил с 2017 по 2023 год и завершился на седьмом сезоне. Режиссер — Роберто Агирре-Сакаса, а главные роли исполнили Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Камила Мендес и Коул Спроус. Сериал основан на популярной серии комиксов «Арчи» и переосмысливает знакомых персонажей в более драматичном и современном ключе.
Действие разворачивается в небольшом городке Ривердэйл, который с первого взгляда кажется спокойным и благополучным. Однако за этой идиллией скрываются мрачные тайны, с которыми сталкивается главный герой — старшеклассник Арчи Эндрюс. Вместе с друзьями, рассудительной Бетти Купер и уверенной в себе Вероникой Лодж, он узнает, что жизнь города куда сложнее и опаснее, чем кажется постороннему наблюдателю.
Финальная серия седьмого сезона переносит действие на 67 лет вперед. 86-летняя Бетти Купер узнает из некролога, что Джагхед Джонс умер, и понимает, что осталась единственной из своей школьной компании. Она решает вернуться в родной Ривердэйл вместе с внучкой Алисой, пока еще может вспомнить прошлое.
Ночью к ней является ангел Джагхеда и предлагает прожить один день в прошлом. Бетти выбирает день вручения школьных ежегодников, который когда-то пропустила. Вернувшись в юность, она встречает друзей, переживает множество теплых моментов и прощается с тем временем, когда их жизнь была беззаботной.
Позже все собираются на вечеринке у Шерил Блоссом. Каждый герой по-своему подводит итог школьным годам, а Бетти после трогательного момента с Арчи Эндрюсом уходит. В настоящем, по дороге к закусочной Pop’s, она мирно умирает на заднем сиденье машины. Заключительный кадр показывает юную Бетти, которая в загробной версии вновь воссоединяется с друзьями — все они остаются вместе, навсегда молодыми.
В эпилоге раскрывается дальнейшая судьба персонажей. Элис Купер стала стюардессой, однажды спасла самолет и позже вышла замуж за мужчину, которого встретила на этом рейсе. Полли Купер родила близнецов и прожила спокойную семейную жизнь. Вероника Лодж построила успешную карьеру в Голливуде, возглавила киностудию и получила два «Оскара». Арчи Эндрюс переехал в Калифорнию, женился, работал строителем и писателем, а после смерти был похоронен рядом с отцом в Ривердэле. Джагхед Джонс до конца жизни редактировал журнал Jughead’s Madhouse Magazine. Бетти Купер стала писательницей, удочерила девочку по имени Карла, а ее журнал She Says продолжил выходить.
Как сложилась судьба героев
Финал «Ривердэйла» не только показал Бетти в разные периоды ее жизни, но и раскрыл, каким стал путь других персонажей после окончания школы. В эпилоге зрители увидели полноценное завершение сюжетных линий героев.
Арчи Эндрюс
После школы Арчи (Кей Джей Апа) переехал в Калифорнию, женился и стал отцом. Он работал строителем, писал стихи и рассказы, а позже был похоронен в Ривердэле рядом с отцом — именно туда он завещал вернуть своё тело.
Бетти Купер
Стала известной писательницей и журналисткой. Бетти (Лили Рейнхарт) удочерила девочку по имени Карла, основала журнал She Says, который продолжил выходить и после её смерти.
Вероника Лодж
Построила блестящую карьеру в Голливуде. Вероника (Камила Мендес) стала продюсером, руководителем собственной киностудии и дважды получила «Оскар». Ее путь в финале представлен как успешный, независимый и яркий — в духе характера, который она демонстрировала с первых сезонов.
Джагхед Джонс
Посвятил жизнь журналистике и сатире. Джагхед (Коул Спроус) выпускал и редактировал журнал Jughead’s Madhouse Magazine вплоть до самой смерти.
Шерил Блоссом
Нашла личное счастье и реализовала себя как художница. Линия Шерил (Мэделин Петш) заканчивается спокойной, стабильной жизнью рядом с человеком, которого она любит.
Будет ли продолжение сериала «Ривердэйл»
После выхода финального эпизода седьмого сезона создатели объявили, что «Ривердэйл» завершен и прямого продолжения у сериала не планируется. Однако интерес к вселенной Archie Comics не исчез. Стало известно, что платформа Disney+ разрабатывает новый сериал по мотивам комикса Afterlife With Archie. Его действие также будет происходить в Ривердэйле, но в совершенно другом жанре — с элементами хоррора и зомби-апокалипсиса. Это самостоятельный проект, который не продолжает сюжет оригинального шоу и не связан напрямую с событиями финала.
При этом возвращение актерского состава «Ривердэйла» не ожидается: новый проект рассматривается как отдельная интерпретация вселенной Archie Comics с собственными героями и стилем. Пока он находится на ранней стадии разработки, поэтому даты выхода и детали кастинга еще не объявлены.