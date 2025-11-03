Ричмонд
Что известно о 1-м сезоне сериала «Когда ты рядом»: дата выхода, жанр и участники проекта

Если вы любите триллеры, где зло не кричит, а тихо дышит в соседней комнате, а каждая пауза говорит больше слов, то вам стоит запомнить дату, когда выйдет первый сезон дорамы «Когда ты рядом»
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Когда ты рядом
Кадр из сериала «Когда ты рядом»

Иногда спасение приходит в образе друга. Иногда — в образе убийства. Новый южнокорейский психологический триллер «Когда ты рядом» обещает стать именно той историей, после которой зрители еще долго будут вглядываться в лица людей рядом: кто из них — жертва, кто — палач, а кто всего лишь пытается выбраться из тьмы. В статье разберем все, что уже известно о проекте: когда выйдет первый сезон сериала «Когда ты рядом», кто играет главных героев, чего зрителям ждать от дорамы и, конечно, несколько интересных фактов для тех, кто любит кино не только смотреть, но и изучать изнутри.

Известно ли, когда выйдет 1-й сезон сериала «Когда ты рядом»

Премьера первого сезона состоится 7 ноября 2025 года на Netflix. Все серии выйдут сразу — идеальный вариант для тех, кто не умеет ждать и предпочитает проглатывать триллеры единым глотком.

Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Когда ты рядом»

Ли Ю-ми и Чон Со-ни в сериале Когда ты рядом
Ли Ю-ми и Чон Со-ни в сериале «Когда ты рядом»

Каст обещает тонкую актерскую игру — здесь важна каждая пауза, каждое дрожание в голосе.

О чем будет 1-й сезон сериала «Когда ты рядом»

Кадр из сериала Когда ты рядом
Кадр из сериала «Когда ты рядом»

Ын-су, работающая в элитном бутике, годами носит внутри себя травму. Ее лучшая подруга Хви-су живет в постоянном страхе перед жестоким мужем — без надежды на бегство. Когда насилие достигает точки невозврата, Ын-су решает: спасение будет любой ценой. Даже если эта цена — жизнь. Так рождается преступление во имя дружбы, за которым внимательно наблюдает влиятельный бизнесмен Чжин Со-бэк. Он вмешивается, предлагая помощь. Только вот в триллерах помощь не бывает бесплатной. Женщины думают, что держат ситуацию под контролем, но вскоре понимают: их судьба уже давно им не принадлежит.

Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Когда ты рядом»

Кадр из сериала Когда ты рядом
Кадр из сериала «Когда ты рядом»

Психологические триллеры редко играют в полтона — и дорама «Когда ты рядом» не исключение. Уже сам рейтинг TV-MA предупреждает: создатели не собираются избегать жестких тем и показывать историю в комфортном, сглаженном виде. 

А за пределами сюжета проект хранит еще несколько деталей, которые делают его особенно интересным — от творческой команды до замысла, скрытого между строк. 

  • Сценарий написал Хидео Окуда — японский автор, известный криминальными романами, где мораль всегда стоит под вопросом.

  • Официальный слоган — Two desperate souls. One desperate choice (Две отчаявшиеся души. Один отчаянный выбор) — отлично описывает эмоциональное ядро сериала: отчаяние толкает людей туда, где нет правильных решений.

  • Длительность каждой серии — около 1 часа, что позволяет глубоко раскрыть психологию персонажей.

  • Netflix позиционирует проект как новую волну женских триллеров, где героини не ждут спасения, а сами становятся разрушительной силой.