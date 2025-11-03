Иногда спасение приходит в образе друга. Иногда — в образе убийства. Новый южнокорейский психологический триллер «Когда ты рядом» обещает стать именно той историей, после которой зрители еще долго будут вглядываться в лица людей рядом: кто из них — жертва, кто — палач, а кто всего лишь пытается выбраться из тьмы. В статье разберем все, что уже известно о проекте: когда выйдет первый сезон сериала «Когда ты рядом», кто играет главных героев, чего зрителям ждать от дорамы и, конечно, несколько интересных фактов для тех, кто любит кино не только смотреть, но и изучать изнутри.