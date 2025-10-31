Эмили Ратаковски снялась в прозрачном боди для журнала

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде для журнала Beyond Noise. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
34-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в черном кружевном боди, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь. При этом знаменитость позировала перед камерой с объемной прической и нюдовым макияжем.
Кроме того, знаменитость поделилась снимками в укороченной шубе, надетой на голое тело, а также в платье-комбинации с кружевами. Под последний наряд она также отказалась надевать нижнее белье.
Ранее Эмили Ратаковски дебютировала в шоу Victoria's Secret.