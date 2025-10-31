Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эмили Ратаковски снялась в прозрачном боди для журнала

Модель Эмили Ратаковски снялась в откровенном боди для журнала Beyond Noise

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде для журнала Beyond Noise. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эмили Ратаковски / фото: соцсети
Эмили Ратаковски / фото: соцсети

34-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в черном кружевном боди, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь. При этом знаменитость позировала перед камерой с объемной прической и нюдовым макияжем.

Эмили Ратаковски / фото: соцсети
Эмили Ратаковски / фото: соцсети

Кроме того, знаменитость поделилась снимками в укороченной шубе, надетой на голое тело, а также в платье-комбинации с кружевами. Под последний наряд она также отказалась надевать нижнее белье.

Ранее Эмили Ратаковски дебютировала в шоу Victoria's Secret.