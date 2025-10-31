46-летняя звезда «Кухни» станцевала на камеру в откровенном наряде

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская станцевала на камеру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
46-летняя звезда телесериала «Кухня» предстала на размещенном ролике в черном комбинезоне, который оголял ее спину. При этом артистка продемонстрировала тело.
Затем поверх упомянутого изделия она надела пиджак. В то же время знаменитость собрала волосы в низкий хвост.
Ранее 46-летняя звезда едва не оголилась на камеру. Подкаминская предстала на размещенном снимке в мини-платье с принтом, подол которого приподнялся от ветра и едва не оголил тело.