46-летняя звезда «Кухни» станцевала на камеру в откровенном наряде

Актриса Елена Подкаминская станцевала в оголяющем спину комбинезоне

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская станцевала на камеру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Елена Подкаминская / фото: соцсети
Елена Подкаминская / фото: соцсети

46-летняя звезда телесериала «Кухня» предстала на размещенном ролике в черном комбинезоне, который оголял ее спину. При этом артистка продемонстрировала тело.

Затем поверх упомянутого изделия она надела пиджак. В то же время знаменитость собрала волосы в низкий хвост.

Ранее 46-летняя звезда едва не оголилась на камеру. Подкаминская предстала на размещенном снимке в мини-платье с принтом, подол которого приподнялся от ветра и едва не оголил тело.