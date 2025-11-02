Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о 1-м сезоне сериала «Зверь во мне»: дата выхода и последние новости

Когда выйдет первый сезон сериала «Зверь во мне» — вопрос, который уже активно задают поклонники тревожных психологических историй. Новый проект от Netflix — это напряженная история с медленным, но смертельно точным накручиванием интриги
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Зверь во мне
Кадр из сериала «Зверь во мне»

Психологические триллеры переживают новый расцвет, и «Зверь во мне» обещает стать одной из самых ожидаемых премьер 2025 года. В центре истории — герои Клэр Дэйнс и Мэттью Риза, которые впервые встречаются на экране в дуэте, от которого уже веет опасным напряжением. Сериал расскажет о писательнице, охотой за чужими демонами пытающейся убежать от собственных. Собрали актуальную информацию о проекте: когда выйдет первый сезон сериала «Зверь во мне», состав актеров и любопытные факты.

Известно ли, когда выйдет 1-й сезон сериала «Зверь во мне»

Netflix уже подтвердил: премьера состоится 13 ноября 2025 года, и все восемь эпизодов выйдут в один день — идеальный вариант для тех, кто любит смотреть сериалы в режиме марафона. 

Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Зверь во мне»

Клэр Дэйнс и Мэттью Риз в сериале Зверь во мне
Клэр Дэйнс и Мэттью Риз в сериале «Зверь во мне»

Состав сериала — мечта поклонников драматического напряжения. Актеры будто созданы для таких ролей: сильных, сложных и одновременно хрупких внутри.

  • Клэр Дэйнс играет Эгги Виггс, когда-то успешную писательницу. Трагедия разрушила ее жизнь, но сосед-загадка может вернуть ей вдохновение. Или погрузить в бездну.

  • Мэттью Риз исполняет роль Найла Джарвиса, магната с темным прошлым. Его улыбка обезоруживает, а репутация — пугает.

  • Джонатан Бэнкс появится в образе детектива, который не сдастся, пока не докопается до правды.

  • Бриттани Сноу, Натали Моралес, Тим Гини, Дэвид Лайонс играют ключевые роли в окружении героев. У каждого из них — свои тайны и мотивы.

  • В кадре также появятся Билл Ирвин, Кейт Бертон, Эттьенн Парк, Амир Арисон и другие актеры.

О чем будет 1-й сезон сериала «Зверь во мне»

Кадр из сериала Зверь во мне
Кадр из сериала «Зверь во мне»

Эгги Виггс когда-то была востребованной писательницей, но жизнь рухнула после гибели ее маленького сына. Она изолируется от мира — пока у нее не появляется новый сосед Найл Джарвис, человек, окруженный слухами о причастности к исчезновению жены. Эгги видит в нем сюжет для новой книги и шанс вернуться к творчеству. Но, начав следить за Найлом, она оказывается втянута в опасную психологическую игру. И граница между интересом и одержимостью стремительно стираются: кто здесь хищник, а кто — жертва?

Жанр: психологический триллер / драма о внутреннем монстре.

Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Зверь во мне»

Кадр из сериала Зверь во мне
Кадр из сериала «Зверь во мне»

Перед зрителем — проект с любопытной историей разработки.

  • Автором сценария стал Гейб Роттер — сценарист «Секретных материалов». Сначала главным героем у него был мужчина, но затем автор полностью переписал историю.

  • Клэр Дэйнс в проект привела Джоди Фостер, которая стала исполнительным продюсером, но отказалась от режиссуры и возможности сыграть главную роль.

  • Режиссер — Антонио Кампос, лауреат Канн, известный по «Лестнице» и «Грешнице».

  • Официальный слоган: Pain needs a partner — «Боль нуждается в партнере».

  • Создатели описывают сериал как исследование зависимости от страха и внутренней тьмы.

  • Один из трейлеров сериала раскрывает философию шоу: «Мы тянемся к монстрам, чтобы ощутить жизнь. Но огонь, который зажигаем, может сжечь весь дом… вместе с нами».