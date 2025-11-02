Психологические триллеры переживают новый расцвет, и «Зверь во мне» обещает стать одной из самых ожидаемых премьер 2025 года. В центре истории — герои Клэр Дэйнс и Мэттью Риза, которые впервые встречаются на экране в дуэте, от которого уже веет опасным напряжением. Сериал расскажет о писательнице, охотой за чужими демонами пытающейся убежать от собственных. Собрали актуальную информацию о проекте: когда выйдет первый сезон сериала «Зверь во мне», состав актеров и любопытные факты.
Известно ли, когда выйдет 1-й сезон сериала «Зверь во мне»
Netflix уже подтвердил: премьера состоится 13 ноября 2025 года, и все восемь эпизодов выйдут в один день — идеальный вариант для тех, кто любит смотреть сериалы в режиме марафона.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Зверь во мне»
Состав сериала — мечта поклонников драматического напряжения. Актеры будто созданы для таких ролей: сильных, сложных и одновременно хрупких внутри.
Клэр Дэйнс играет Эгги Виггс, когда-то успешную писательницу. Трагедия разрушила ее жизнь, но сосед-загадка может вернуть ей вдохновение. Или погрузить в бездну.
Мэттью Риз исполняет роль Найла Джарвиса, магната с темным прошлым. Его улыбка обезоруживает, а репутация — пугает.
Джонатан Бэнкс появится в образе детектива, который не сдастся, пока не докопается до правды.
Бриттани Сноу, Натали Моралес, Тим Гини, Дэвид Лайонс играют ключевые роли в окружении героев. У каждого из них — свои тайны и мотивы.
В кадре также появятся Билл Ирвин, Кейт Бертон, Эттьенн Парк, Амир Арисон и другие актеры.
О чем будет 1-й сезон сериала «Зверь во мне»
Эгги Виггс когда-то была востребованной писательницей, но жизнь рухнула после гибели ее маленького сына. Она изолируется от мира — пока у нее не появляется новый сосед Найл Джарвис, человек, окруженный слухами о причастности к исчезновению жены. Эгги видит в нем сюжет для новой книги и шанс вернуться к творчеству. Но, начав следить за Найлом, она оказывается втянута в опасную психологическую игру. И граница между интересом и одержимостью стремительно стираются: кто здесь хищник, а кто — жертва?
Жанр: психологический триллер / драма о внутреннем монстре.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Зверь во мне»
Перед зрителем — проект с любопытной историей разработки.
Автором сценария стал Гейб Роттер — сценарист «Секретных материалов». Сначала главным героем у него был мужчина, но затем автор полностью переписал историю.
Клэр Дэйнс в проект привела Джоди Фостер, которая стала исполнительным продюсером, но отказалась от режиссуры и возможности сыграть главную роль.
Режиссер — Антонио Кампос, лауреат Канн, известный по «Лестнице» и «Грешнице».
Официальный слоган: Pain needs a partner — «Боль нуждается в партнере».
Создатели описывают сериал как исследование зависимости от страха и внутренней тьмы.
Один из трейлеров сериала раскрывает философию шоу: «Мы тянемся к монстрам, чтобы ощутить жизнь. Но огонь, который зажигаем, может сжечь весь дом… вместе с нами».