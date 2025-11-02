Эгги Виггс когда-то была востребованной писательницей, но жизнь рухнула после гибели ее маленького сына. Она изолируется от мира — пока у нее не появляется новый сосед Найл Джарвис, человек, окруженный слухами о причастности к исчезновению жены. Эгги видит в нем сюжет для новой книги и шанс вернуться к творчеству. Но, начав следить за Найлом, она оказывается втянута в опасную психологическую игру. И граница между интересом и одержимостью стремительно стираются: кто здесь хищник, а кто — жертва?