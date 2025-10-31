Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

51-летняя Пенелопа Крус снялась в прозрачной юбке для журнала

Актриса снялась в откровенном наряде для журнала Elle

Испанская актриса Пенелопа Крус снялась в откровенном наряде для испанской версии журнала Elle. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Пенелопа Крус / фото: соцсети
Пенелопа Крус / фото: соцсети

51-летнюю звезду фильма «Ванильное небо» запечатлели в боди и прозрачной длинной юбке, оформленной кружевами и перьями на подоле. Также она позировала перед камерой в широкополой шляпе и открытых туфлях на массивном каблуке, повернувшись к камере боком.

Кроме того, знаменитость поделилась снимками в белом жакете и юбке, украшенной стразами. Вдобавок она снялась с небольшой серебристой сумкой, которая была предоставлена для съемки люксовым брендом Chanel.

Пенелопа Крус / фото: соцсети
Пенелопа Крус / фото: соцсети

Ранее Пенелопа Крус сменила имидж для съемки в глянце.