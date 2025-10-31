51-летняя Пенелопа Крус снялась в прозрачной юбке для журнала

Испанская актриса Пенелопа Крус снялась в откровенном наряде для испанской версии журнала Elle. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
51-летнюю звезду фильма «Ванильное небо» запечатлели в боди и прозрачной длинной юбке, оформленной кружевами и перьями на подоле. Также она позировала перед камерой в широкополой шляпе и открытых туфлях на массивном каблуке, повернувшись к камере боком.
Кроме того, знаменитость поделилась снимками в белом жакете и юбке, украшенной стразами. Вдобавок она снялась с небольшой серебристой сумкой, которая была предоставлена для съемки люксовым брендом Chanel.
Ранее Пенелопа Крус сменила имидж для съемки в глянце.