В статье мы собрали актуальную информацию о фильме «Сущность». Вы узнаете, когда выйдет фильм, как проходили съемки, какие актеры сыграли, а также о чем будет сюжет этой психологической драмы. Статья поможет понять, чего ожидать от картины и на что обратить внимание при ее просмотре.
Известно ли, когда выйдет фильм «Сущность»
Фильм «Сущность» (2025) является экранизацией дебютного романа Макса Портера «Горе — это штука с перьями», который стал международным бестселлером и получил признание критиков за необычное сочетание лирики и психологической глубины.
Российская премьера картины запланирована на 20 ноября 2025 года. В других странах даты выхода отличаются: в Великобритании фильм выйдет 21 ноября, в США — 28 ноября, а первые показы уже состоялись на кинофестивалях: в январе на «Сандэнс», а в феврале — на Берлинском кинофестивале.
О чем будет фильм «Сущность»
Главный герой фильма, писатель Тед Хьюз, переживает тяжелый период в жизни. После смерти супруги он остается один с двумя сыновьями-школьниками и пытается справиться с горем.
Погружаясь в работу над новым произведением, Тед постепенно утрачивает связь с реальностью: ему начинает казаться, что из темных углов дома за ним наблюдает странное существо. Постепенно он осознает, что этот загадочный образ удивительно похож на персонажа его собственной книги. Грань между вымыслом и действительностью стирается, и мужчина вынужден столкнуться с воплощением собственных страхов.
Кто снимается в фильме «Сущность»
Главную роль в фильме исполнил Бенедикт Камбербэтч — он играет отца, переживающего смерть жены и пытающегося сохранить связь с реальностью. Также в фильме сыграли:
Ричард и Генри Боксолл — сыновья Теда;
Эрик Лемпарт — Ворон;
Дэвид Тьюлис — голос Ворона;
Винетт Робинсон — Аманда;
Сэм Спруэлл — Пол.
Как проходили съемки фильма «Сущность»
Основные съемки картины начались в начале 2024 года. Проект был разработан при участии студий Film4, Lobo Films и SunnyMarch — продюсерской компании Бенедикта Камбербэтча.
Работа над фильмом велась в традициях авторского кинопроизводства: особое внимание уделялось тонкому психологическому настрою и визуальной выразительности. Подготовка к съемкам началась задолго до старта производства, а сам проект стал одним из ключевых для Камбербэтча в 2024 году.