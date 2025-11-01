Ричмонд
Что известно о фильме «Сущность»: дата выхода в 2025 году, кто сыграл главные роли

«Сущность» — психологическая драма с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Рассказываем, когда состоится премьера фильма и что будет в сюжете
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Сущность
Кадр из фильма «Сущность»

В статье мы собрали актуальную информацию о фильме «Сущность». Вы узнаете, когда выйдет фильм, как проходили съемки, какие актеры сыграли, а также о чем будет сюжет этой психологической драмы. Статья поможет понять, чего ожидать от картины и на что обратить внимание при ее просмотре.

Известно ли, когда выйдет фильм «Сущность»

Фильм «Сущность» (2025) является экранизацией дебютного романа Макса Портера «Горе — это штука с перьями», который стал международным бестселлером и получил признание критиков за необычное сочетание лирики и психологической глубины.

Российская премьера картины запланирована на 20 ноября 2025 года. В других странах даты выхода отличаются: в Великобритании фильм выйдет 21 ноября, в США — 28 ноября, а первые показы уже состоялись на кинофестивалях: в январе на «Сандэнс», а в феврале — на Берлинском кинофестивале.

О чем будет фильм «Сущность»

Кадр из фильма Сущность
Кадр из фильма «Сущность»

Главный герой фильма, писатель Тед Хьюз, переживает тяжелый период в жизни. После смерти супруги он остается один с двумя сыновьями-школьниками и пытается справиться с горем. 

Погружаясь в работу над новым произведением, Тед постепенно утрачивает связь с реальностью: ему начинает казаться, что из темных углов дома за ним наблюдает странное существо. Постепенно он осознает, что этот загадочный образ удивительно похож на персонажа его собственной книги. Грань между вымыслом и действительностью стирается, и мужчина вынужден столкнуться с воплощением собственных страхов.

Кто снимается в фильме «Сущность»

Бенедикт Камбербэтч в фильме Сущность
Бенедикт Камбербэтч в фильме «Сущность»

Главную роль в фильме исполнил Бенедикт Камбербэтч — он играет отца, переживающего смерть жены и пытающегося сохранить связь с реальностью. Также в фильме сыграли:

Ричард Боксолл и Генри Боксолл в фильме Сущность
Ричард Боксолл и Генри Боксолл в фильме «Сущность»

Как проходили съемки фильма «Сущность» 

Основные съемки картины начались в начале 2024 года. Проект был разработан при участии студий Film4, Lobo Films и SunnyMarch — продюсерской компании Бенедикта Камбербэтча. 

Работа над фильмом велась в традициях авторского кинопроизводства: особое внимание уделялось тонкому психологическому настрою и визуальной выразительности. Подготовка к съемкам началась задолго до старта производства, а сам проект стал одним из ключевых для Камбербэтча в 2024 году.

Кадр из фильма Сущность
Кадр из фильма «Сущность»