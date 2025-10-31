Ричмонд
58-летняя Памела Андерсон показала фото в новом минималистичном образе

Актриса поделилась снимком в личном блоге

58-летняя актриса и модель Памела Андерсон опубликовала в социальных сетях видео, на котором предстала в новом минималистичном образе.

Памела Андерсон / фото: соцсети


Внимание поклонников звезды привлек обновленный имидж актрисы. Памела предстала с измененной прической: русые волосы были уложены с глубоким боковым пробором, образовав каскад ниспадающих прядей и характерные кончики в стиле маллет. Примечательно, что Андерсон появилась без какого-либо макияжа.

Для съемки она выбрала лаконичный наряд — черную водолазку классического кроя, подчеркнувшую ее элегантность.

Ранее Памелу Андерсон в новом имидже сравнили с Людмилой Гурченко.