Высоцкая объяснила, почему ей важно восхищаться супругом: «Жизненно необходимо»

Напомним, знаменитости познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр» в Сочи, а спустя два года поженились. У пары двое детей: дочь Мария, родившаяся в 1999 году, и сын Петр, появившийся на свет в 2003-м. В 2013 году звездная наследница попала в тяжелое ДТП и с тех пор находится в коме.