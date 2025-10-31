Ричмонд
Высоцкая объяснила, почему ей важно восхищаться супругом: «Жизненно необходимо»

Актриса подчеркнула, что Кончаловский вдохновляет ее своим масштабом личности
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

52-летняя Юлия Высоцкая всегда с восхищением говорит о муже — 88-летнем Андрее Кончаловском. В интервью Ксении Соловьевой актриса поделилась, что их многолетний союз стал для нее настоящей школой жизни и внутреннего роста.

«Мне жизненно необходимо снизу вверх смотреть на партнера, восхищаться. Мне должно хотеться к нему тянуться. От этого я становлюсь лучше», — заявила она.

Актриса подчеркнула, что супруг не только вдохновляет ее своим масштабом личности, но и дарит любовь и заботу.

«Я не знаю, как без этого жить. Я понимаю, что, наверное, мужчины редко такими бывают. Не все умеют выражать чувства словами. Кто-то выражает их поступками, кто-то подарками, кто-то — действительно твой buddy. Но когда это все вместе, плюс еще многое другое — это здорово», — добавила она.

Напомним, знаменитости познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр» в Сочи, а спустя два года поженились. У пары двое детей: дочь Мария, родившаяся в 1999 году, и сын Петр, появившийся на свет в 2003-м. В 2013 году звездная наследница попала в тяжелое ДТП и с тех пор находится в коме.

Ранее Юлия Высоцкая объяснила, почему муж называет ее Пятачком.