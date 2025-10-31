Ричмонд
Звезда «Теории большого взрыва» показал редкие кадры со своей семьей

Джонни Галэки поделился фото с женой и детьми

Актер Джонни Галэки, прославившийся благодаря роли Леонарда в популярном сериале «Теория большого взрыва», принял решение оставить карьеру ради семьи. Недавно он опубликовал в социальных сетях душевные фотографии со своими близкими.

Джонни Галэки с женой и детьми / фото: соцсети
Джонни Галэки с женой и детьми / фото: соцсети

Хотя лица детей остались скрытыми от публики, сами снимки излучали тепло и семейное счастье.

Сегодня в этом 50-летнем мужчине сложно узнать звезду любимого миллионами зрителей сериала.

Еще в 2019 году, после рождения первенца, он принял решение уйти из кино. В 2024 году семью ждало еще одно пополнение — супруга Морган подарила ему дочь.

Сегодня Галеки ведет уединенный образ жизни: он покинул Лос-Анджелес, отказался от светской жизни и предпочитает оставаться вдали от публичности.