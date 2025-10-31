Ричмонд
Деми Мур появилась на публике в обнимку с бывшим мужем Анджелины Джоли

Актриса посетила премьеру второго сезона сериала «Лэндмен»

Деми Мур приехала в Лондон, чтобы посетить презентацию второго сезона сериала «Лэндмен». На красной дорожке 62-летняя актриса появилась в темно-сером платье длины миди с широкими бретелями и декольте, а также в бежевых туфлях на невысоких каблуках. 

Билли Боб Торнтон и Деми Мур
Билли Боб Торнтон и Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

Звезда распустила волосы и сделала легкий макияж. Перед фотографами актриса позировала в компании 70-летнего Билли Боба Торнтона, который сыграл главную роль в проекте. Бывший муж Анджелины Джоли сзади приобнял Мур. 

Деми Мур и Билли Боб Торнтон
Деми Мур и Билли Боб ТорнтонИсточник: Legion-Media

Торнтон был вторым мужем Анджелины Джоли. Они познакомились на съемках фильма «Управляя полетами». Как сообщают западные СМИ, актер даже разорвал помолвку с Лорой Дерн ради отношений с Джоли.

Их пара в начале 2000-х считалась очень эксцентричной – чего только стоят амулеты с кровью друг друга, которые они носили на шее. Актеры развелись в 2003 году. Джоли говорила, что расставание было для нее неожиданным. Но она подчеркнула, что в какой-то момент поняла, что между ними больше ничего нет.