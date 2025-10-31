В новом сезоне герои будут работать с пациентами с разными медицинскими проблемами, решать непростые задачи в профессии и одновременно разбираться в личной жизни. Планируется, что в сериале сохранится фирменный стиль оригинала с легким юмором и оригинальными врачебными историями. Как рассказывал в интервью исполнитель главной роли Зак Брафф, его персонаж Джей Ди будет справляться с последствиями длительной работы в системе здравоохранения — не самой дружелюбной к врачам-идеалистам.