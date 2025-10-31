Сериал «Клиника», а именно новый сезон его перезапуска, выходит на финишную прямую производства — его премьера запланирована на 2026 год. Создатели проекта обещают современное прочтение культового ситкома. Ожидается, что фирменный юмор и атмосфера сохранятся, более того, вернутся полюбившиеся актеры.
В статье расскажем, что уже известно о новом сезоне: когда состоится премьера, как проходят съемки, кто вошел в актерский состав и о чем будет новая версия сериала.
Дата выхода перезапуск сериала «Клиника»
Премьера перезапуска «Клиники» назначена на 25 февраля 2026 года. В этот день телеканал ABC покажет первые два эпизода проекта, после чего новые серии будут выходить эксклюзивно на стриминговом сервисе Hulu. Такой формат релиза соответствует обновленной модели дистрибуции, которую канал использует для своих оригинальных проектов: старт на телевидении и последующее размещение на цифровой платформе.
Пока создатели не раскрывают точное количество серий в первом сезоне, однако известно, что производство уже находится на финальной стадии, а промокампания начнется ближе к концу 2025 года.
О чем будет 1-й сезон перезапуска «Клиники»
«Клиника» — комедийно-драматическая история о повседневной жизни в больнице. Сценаристом проекта вновь выступил Билл Лоуренс, создатель оригинального сериала.
В центре сюжета — Джей Ди и Крис Терк. За годы они повзрослели и приобрели большой профессиональный опыт, но по-прежнему помогают пациентам и поддерживают друг друга. Их дружба осталась такой же крепкой, а чувство юмора — неизменным, поэтому герои продолжают шутить и устраивать розыгрыши, знакомые зрителям по ранним сезонам.
В новом сезоне герои будут работать с пациентами с разными медицинскими проблемами, решать непростые задачи в профессии и одновременно разбираться в личной жизни. Планируется, что в сериале сохранится фирменный стиль оригинала с легким юмором и оригинальными врачебными историями. Как рассказывал в интервью исполнитель главной роли Зак Брафф, его персонаж Джей Ди будет справляться с последствиями длительной работы в системе здравоохранения — не самой дружелюбной к врачам-идеалистам.
Кто примет участие в съемках перезапуска «Клиники»
Ожидается, что в перезапуске «Клиники» мы увидим тех же персонажей, что и в оригинале. Более того, их сыграют те же актеры. Но также создатели сериала заверили, что в премьерных сериях первого сезона появятся новые лица.
Вот предварительный актерский состав:
Зак Брафф — доктор Джон «Джей Ди» Дориан;
Дональд Фэйсон — доктор Кристофер Терк;
Сара Чок — доктор Эллиот Рид;
Джуди Рейс — медсестра Карла Эспиноза;
Джон К. Макгинли — доктор Перри Кокс;
Ванесса Байер — Сибби;
Джоел Ким Бустер — доктор Эрик Пак.
Также в сериале сыграют Аманда Морроу, Лейла Мохаммади, Аява Банн, Джейкоб Дадман. Они исполнят роли интернов и других сотрудников больницы.
К своим ролям, к сожалению, пока не вернулись Нил Флинн (Уборщик) и Кен Дженкинс (доктор Келсо).
Как снимают перезапуск «Клиники»
По состоянию на октябрь 2025 года съемки перезапуска сериала продолжаются. Уже отсняты два эпизода, в ближайшее время команда планирует приступить к работе над третьим.
Шоураннером продолжения стал Асим Батра, ранее работавший над оригинальным шоу. А создатель и идейный вдохновитель той самой «Клиники» Билл Лоуренс выступает исполнительным продюсером. Первый кадр со съемочной площадки, который недавно появился в сети, показывает Джона Дориана (Зак Брафф) и Кристофера Терка (Дональд Фэйсон) в стенах больницы. За прошедшие 15 лет их дружба стала еще крепче.
Оригинальная «Клиника» выходила с 2001 по 2010 год и насчитывала девять сезонов. Хотя продолжение проекта несколько раз было под вопросом, съемки перезапуска все же состоялись.