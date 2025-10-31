«Бар "Один звонок"» — детективно-мистический сериал с участием Данилы Козловского, Оксаны Акиньшиной и Александра Ильина-мл. В загадочном баре каждый посетитель может позвонить своему умершему близкому и поговорить с ним всего одну минуту. Но за такой звонок приходится расплачиваться высокой ценой — раундом игры в «русскую рулетку». Следователь Андрей Морозов ищет пропавшего сына своей больной жены, и все улики приводят к бару. Однако бармен появляется в разных местах и исчезает так же внезапно, оставляя за собой тела погибших клиентов.
В статье мы расскажем о том, как проходили съемки сериала, и поделимся интересными деталями съемочного процесса.
Особенности съемочного процесса
Отдельного внимания заслуживают съемки сериала, так как интересных моментов было немало. Расскажем несколько закулисных историй.
Съемки стартовали задолго до премьеры
Работа над сериалом «Бар "Один звонок"» началась еще в 2023 году и продолжалась около года, хотя премьера состоялась только в октябре 2025 года. Команда проекта тщательно готовила интерьер бара. Пространство должно было выглядеть одновременно реалистично и мистически, чтобы создать ощущение, что такой бар действительно может существовать.
Данила Козловский — продюсер сериала
Актер Данила Козловский не только исполнил главную роль, но и выступил как продюсер сериала. Такой двойной статус позволил ему принимать участие во всех этапах работы: от разработки идеи и сценария до финального монтажа и постпродакшна. Благодаря этому Козловскому смог следить за тем, чтобы художественное видение проекта оставалось целостным на протяжении всего съемочного процесса, а каждая сцена соответствовала задумке создателей и атмосфере мистического бара.
Постоянное напряжение — ключевая идея режиссера
Режиссер Сергей Филатов ставил перед собой задачу создать в сериале атмосферу постоянного напряжения и неопределенности. Каждая сцена была продумана так, чтобы зритель не мог заранее предугадать развитие событий. Особое внимание уделялось свету и тени: игра освещения помогала подчеркнуть мистический характер бара «Один звонок» и усилить ощущение таинственности происходящего.
Ключевые локации для съемок — московские павильоны
Некоторые сцены сериала «Бар "Один звонок"» снимались в Москве, в том числе в старых кварталах и атмосферных интерьерах, которые помогали создать ощущение загадочного и мистического города. Однако большинство съемок проходило в павильонах, так как это позволяло команде полностью контролировать свет, звук и декорации.
Практически все сцены в баре сняты в интерьерах павильона, где можно было воспроизвести каждую деталь заведения и создать ощущение реалистичности, необходимое для мистической атмосферы сериала.