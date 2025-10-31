«Бар "Один звонок"» — детективно-мистический сериал с участием Данилы Козловского, Оксаны Акиньшиной и Александра Ильина-мл. В загадочном баре каждый посетитель может позвонить своему умершему близкому и поговорить с ним всего одну минуту. Но за такой звонок приходится расплачиваться высокой ценой — раундом игры в «русскую рулетку». Следователь Андрей Морозов ищет пропавшего сына своей больной жены, и все улики приводят к бару. Однако бармен появляется в разных местах и исчезает так же внезапно, оставляя за собой тела погибших клиентов.