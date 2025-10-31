Ричмонд
Что известно о фильме «Ярость»: дата выхода и история о том, как один срыв может сломать все

Совсем скоро, уже в ноябре, на экраны выйдет напряженный психологический триллер «Ярость» с Кайлом Галлнером в главной роли. Фильм предлагает зрителям классический, но оттого не менее увлекательный сюжетный конфликт
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Ярость»
Кадр из фильма «Ярость»

Проект режиссера Пола Помпы представляет собой оригинальный сценарий, выполненный в традициях психологических триллеров 1990-х. Картина исследует тему управления гневом и борьбы с внутренними демонами через призму криминальной истории с элементами романтической драмы. В статье рассказываем о том, когда выйдет фильм «Ярость», актерах, исполнивших главные роли и основной сюжетной линии.

Известно ли, когда выйдет фильм «Ярость»

Мировая премьера фильма «Ярость» состоялась 16 сентября 2025 года. Для российских зрителей картина станет доступна 6 ноября 2025-го. Премьера в России состоится при поддержке кинопрокатчика «Кинологистика». Разница в датах релиза связана с особенностями локализации и дистрибьюции проекта в разных странах. Фильм выйдет в ограниченный прокат, что соответствует формату камерного психологического триллера, рассчитанного на определенную аудиторию.

О чем будет фильм «Ярость»

Кадр из фильма «Ярость»
Кадр из фильма «Ярость»

Фильм рассказывает историю Ника Бьянко — человека с серьезными проблемами управления гневом. В момент предложения своей возлюбленной, он не справляется с эмоциями и жестоко избивает официанта в ресторане, за что попадает в тюрьму на год.

После освобождения по УДО Ник надеется начать жизнь с чистого листа и вернуть любовь своей девушки Мел. Однако его планы рушатся, когда выясняется, что у нее появился новый мужчина — Честер, который по злой иронии судьбы оказывается инспектором Ника по условно-досрочному освобождению.

Психологическая манипуляция, провокации и вызывающее поведение Честера постепенно выводят Ника из себя, заставляя его вновь столкнуться с собственными демонами и рискуя потерять все, что ему дорого.

Кто снимается в фильме «Ярость»

Кайл Галлнер в фильме «Ярость»
Кайл Галлнер в фильме «Ярость»

Проект собрал интересный актерский ансамбль, способный достоверно передать сложные психологические состояния своих персонажей.

  • Кайл Галлнер — роль Ника Бьянко, главного героя, борющегося с проблемами управления гневом. Известен по фильмам «Улыбка» и «Ужин по-американски».

  • Шон Эшмор — роль Честера, инспектора по УДО и главного антагониста. Наиболее известен по франшизе «Люди Икс» и участию в сериале «Пацаны».

  • Уильям Форсайт — роль отца Ника, холодного и бессердечного человека. Ветеран кино, снимавшийся в таких фильмах, как «Однажды в Америке» и «Воспитание Аризоны».

  • Фуонг Кубаки и Сара Прибис исполняют ключевые женские роли в картине, создавая сложные отношения между главными героями.

Шон Эшмор в фильме «Ярость»
Шон Эшмор в фильме «Ярость»

Интересные факты о фильме «Ярость»

За кадром этого напряженного психологического противостояния скрывается кропотливая работа, причем режиссер Пол Помпа выступил не только постановщиком, но и автором сценария, что позволило ему создать целостное и личное высказывание. Это далеко не единственная любопытная деталь о создании фильма.

  • Кайл Галлнер специально работал с психологом, чтобы достоверно изобразить человека с проблемами управления гневом, изучая механизмы триггеров и реакций.

  • Создатели сознательно использовали эстетику триллеров 1990-х годов, что отразилось не только в визуальном стиле, но и в построении сюжета.

  • Композитор Хосе Кансела создал саундтрек, который постепенно нагнетает напряжение, используя минималистичные звуковые решения для усиления психологического давления.

  • Фильм продолжает традиции классических психологических триллеров в духе «Головокружения» Альфреда Хичкока и «С меня хватит» Джоэла Шумахера, но предлагает современный взгляд на вечную тему борьбы с внутренними демонами.

Кадр из фильма «Ярость»
Кадр из фильма «Ярость»