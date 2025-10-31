После освобождения по УДО Ник надеется начать жизнь с чистого листа и вернуть любовь своей девушки Мел. Однако его планы рушатся, когда выясняется, что у нее появился новый мужчина — Честер, который по злой иронии судьбы оказывается инспектором Ника по условно-досрочному освобождению.