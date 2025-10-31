Проект режиссера Пола Помпы представляет собой оригинальный сценарий, выполненный в традициях психологических триллеров 1990-х. Картина исследует тему управления гневом и борьбы с внутренними демонами через призму криминальной истории с элементами романтической драмы. В статье рассказываем о том, когда выйдет фильм «Ярость», актерах, исполнивших главные роли и основной сюжетной линии.
Известно ли, когда выйдет фильм «Ярость»
Мировая премьера фильма «Ярость» состоялась 16 сентября 2025 года. Для российских зрителей картина станет доступна 6 ноября 2025-го. Премьера в России состоится при поддержке кинопрокатчика «Кинологистика». Разница в датах релиза связана с особенностями локализации и дистрибьюции проекта в разных странах. Фильм выйдет в ограниченный прокат, что соответствует формату камерного психологического триллера, рассчитанного на определенную аудиторию.
О чем будет фильм «Ярость»
Фильм рассказывает историю Ника Бьянко — человека с серьезными проблемами управления гневом. В момент предложения своей возлюбленной, он не справляется с эмоциями и жестоко избивает официанта в ресторане, за что попадает в тюрьму на год.
После освобождения по УДО Ник надеется начать жизнь с чистого листа и вернуть любовь своей девушки Мел. Однако его планы рушатся, когда выясняется, что у нее появился новый мужчина — Честер, который по злой иронии судьбы оказывается инспектором Ника по условно-досрочному освобождению.
Психологическая манипуляция, провокации и вызывающее поведение Честера постепенно выводят Ника из себя, заставляя его вновь столкнуться с собственными демонами и рискуя потерять все, что ему дорого.
Кто снимается в фильме «Ярость»
Проект собрал интересный актерский ансамбль, способный достоверно передать сложные психологические состояния своих персонажей.
Кайл Галлнер — роль Ника Бьянко, главного героя, борющегося с проблемами управления гневом. Известен по фильмам «Улыбка» и «Ужин по-американски».
Шон Эшмор — роль Честера, инспектора по УДО и главного антагониста. Наиболее известен по франшизе «Люди Икс» и участию в сериале «Пацаны».
Уильям Форсайт — роль отца Ника, холодного и бессердечного человека. Ветеран кино, снимавшийся в таких фильмах, как «Однажды в Америке» и «Воспитание Аризоны».
Фуонг Кубаки и Сара Прибис исполняют ключевые женские роли в картине, создавая сложные отношения между главными героями.
Интересные факты о фильме «Ярость»
За кадром этого напряженного психологического противостояния скрывается кропотливая работа, причем режиссер Пол Помпа выступил не только постановщиком, но и автором сценария, что позволило ему создать целостное и личное высказывание. Это далеко не единственная любопытная деталь о создании фильма.
Кайл Галлнер специально работал с психологом, чтобы достоверно изобразить человека с проблемами управления гневом, изучая механизмы триггеров и реакций.
Создатели сознательно использовали эстетику триллеров 1990-х годов, что отразилось не только в визуальном стиле, но и в построении сюжета.
Композитор Хосе Кансела создал саундтрек, который постепенно нагнетает напряжение, используя минималистичные звуковые решения для усиления психологического давления.
Фильм продолжает традиции классических психологических триллеров в духе «Головокружения» Альфреда Хичкока и «С меня хватит» Джоэла Шумахера, но предлагает современный взгляд на вечную тему борьбы с внутренними демонами.