Милош Бикович, исполнивший роль Шляпника в новой экранизации «Алисы в стране чудес», ответил на вопрос о сравнении его персонажа с Шляпником, сыгранным Джонни Деппом в фильме Тима Бертона. Своим мнением актер поделился в интервью Мадонне Мур.
«Я никогда не думаю о том, будут ли нас сравнивать. Я не отталкиваюсь от этого, я думаю, что надо отталкиваться от внутреннего ощущения, что эта история для тебя значит», — рассказал актер.
Бикович признался, что некоторые сцены в фильме были переписаны по его просьбе, но за рамки, установленные режиссером, он не выходил.
«Сравнивать будут. Но у нас Шляпник — не совсем сумасшедший. У нас Шляпник — человек, который верит в любовь, поэтому его считают сумасшедшим. Другое прочтение», — заявил актер.
Напомним, Милош Бикович и Джонни Депп раньше встречались и даже работали над общим проектом: в 2020 году они представили мультсериал «Тупики». Фильм был создан студией Милоша Биковича, а Депп озвучивал одну из ролей.