Милош Бикович высказался о сравнении его Шляпника с персонажем Джонни Деппа

В новом интервью актер рассказал о разнице между своим Шляпником и персонажем Деппа
Джонни Депп и Милош Бикович
Джонни Депп и Милош БиковичИсточник: Legion-Media.ru

Милош Бикович, исполнивший роль Шляпника в новой экранизации «Алисы в стране чудес», ответил на вопрос о сравнении его персонажа с Шляпником, сыгранным Джонни Деппом в фильме Тима Бертона. Своим мнением актер поделился в интервью Мадонне Мур.

«Я никогда не думаю о том, будут ли нас сравнивать. Я не отталкиваюсь от этого, я думаю, что надо отталкиваться от внутреннего ощущения, что эта история для тебя значит», — рассказал актер.

Милош Бикович в фильме «Алиса в Стране Чудес»
Милош Бикович в фильме «Алиса в Стране Чудес»

Бикович признался, что некоторые сцены в фильме были переписаны по его просьбе, но за рамки, установленные режиссером, он не выходил.

«Сравнивать будут. Но у нас Шляпник — не совсем сумасшедший. У нас Шляпник — человек, который верит в любовь, поэтому его считают сумасшедшим. Другое прочтение», — заявил актер.

Джонни Депп в фильме «Алиса в стране чудес»
Джонни Депп в фильме «Алиса в стране чудес»

Напомним, Милош Бикович и Джонни Депп раньше встречались и даже работали над общим проектом: в 2020 году они представили мультсериал «Тупики». Фильм был создан студией Милоша Биковича, а Депп озвучивал одну из ролей.