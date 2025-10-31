Ричмонд
Швыдкой заявил, что Кирилл Серебренников «вписался» в западную культуру

По его словам, на Западе деятели культуры по-разному реализуют себя
Кирилл Серебренников
Кирилл СеребренниковИсточник: Legion-Media.ru

Только часть деятелей культуры, уехавших из России после начала военной операции на Украине, вписались в западную среду. Об этом RTVI заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, на Западе деятели культуры по-разному реализуют себя. Лучше всего это получается у Кирилла Серебренникова или Тимофея Кулябина.

«Они уже вписались в западную культурную среду. А кто-то нет», — заметил Швыдкой.

Он подчеркнул, что «люди уезжали по-разному» из России. Часть из них хотели бы вернуться, но опасаются. Здесь, обратил внимание Швыдкой, важно «насколько их отъезд был связан с хлопаньем дверьми и заявлением о том, что в России “империя зла”».

Депутат добавил, что все уехавшие — взрослые люди, которые сделали осознанный выбор.

Он в частности напомнил про эмиграцию представителей русской культуры после Октябрьской революции 1917 года, когда Куприн, Алексей Толстой хотели впоследствии вернуться, а Бунин и Шаляпин предпочли остаться за границей.

Ранее стало известно, что Кирилл Серебренников представит свою новую премьеру в Европе.