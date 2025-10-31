Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер сорежиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов

Ему было 85 лет

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Кинорежиссер Геральд Бежанов, снявший фильм «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой в главной роли, умер на 86-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России.

Геральд Бежанов, фото: Telegram-канал «Союз кинематографистов РФ»
Геральд Бежанов, фото: Telegram-канал «Союз кинематографистов РФ»

«На 86-м году умер Геральд Суренович Бежанов — режиссер игрового кино, продюсер, сценарист, актер, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств РСФСР (1990), кавалер ордена Дружбы (2010)», — указано в сообщении.

В качестве режиссера-постановщика Бежанов дебютировал полнометражным игровым фильмом «Желтый тондыр» на киностудии «Арменфильм». С 1975 года — режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм».

Автор и соавтор сценариев к своим фильмам. В 1988 году организовал и возглавил творческое объединение развлекательного фильма (ОРФ). Широкая известность к режиссеру пришла в 1985 году после фильма «Самая обаятельная и привлекательная».

Среди его режиссерских работ такие фильмы как «Срочный вызов», «Витя Глушаков — друг апачей», «Где находится нофелет?», «Вход через окно», «Крик в ночи», «Пирожки с картошкой», «Адель».