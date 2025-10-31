Умер сорежиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Геральд Бежанов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Кинорежиссер Геральд Бежанов, снявший фильм «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой в главной роли, умер на 86-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России.
«На 86-м году умер Геральд Суренович Бежанов — режиссер игрового кино, продюсер, сценарист, актер, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств РСФСР (1990), кавалер ордена Дружбы (2010)», — указано в сообщении.
В качестве режиссера-постановщика Бежанов дебютировал полнометражным игровым фильмом «Желтый тондыр» на киностудии «Арменфильм». С 1975 года — режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм».
Автор и соавтор сценариев к своим фильмам. В 1988 году организовал и возглавил творческое объединение развлекательного фильма (ОРФ). Широкая известность к режиссеру пришла в 1985 году после фильма «Самая обаятельная и привлекательная».
Среди его режиссерских работ такие фильмы как «Срочный вызов», «Витя Глушаков — друг апачей», «Где находится нофелет?», «Вход через окно», «Крик в ночи», «Пирожки с картошкой», «Адель».