Ирина Шейк в кожаной куртке и поясе снялась для обложки глянца

Супермодель Ирина Шейк снялась для обложки журнала Re-Edition Magazine. Снимками издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Знаменитость в расстегнутой кожаной куртке, брюках и широком поясе от бренда Givenchy. Волосы ей собрали в низкий пучок и сделали легкий макияж с розовой помадой. За стилизацию образа отвечал Догукан Несанир, а фотографом выступил Давит Гиоргадзе.
Ранее Ирина Шейк в белье снялась на лестнице у елки.