Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Шейк в кожаной куртке и поясе снялась для обложки глянца

Супермодель снялась в расстегнутой кожаной куртке для глянца

Супермодель Ирина Шейк снялась для обложки журнала Re-Edition Magazine. Снимками издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ирина Шейк / фото: соцсети
Ирина Шейк / фото: соцсети

Знаменитость в расстегнутой кожаной куртке, брюках и широком поясе от бренда Givenchy. Волосы ей собрали в низкий пучок и сделали легкий макияж с розовой помадой. За стилизацию образа отвечал Догукан Несанир, а фотографом выступил Давит Гиоргадзе.

Ранее Ирина Шейк в белье снялась на лестнице у елки.