Кейт Хадсон поделилась мыслями о своей «женской силе»

Актриса призналась, что ей потребовалось много времени, чтобы принять свои истинные чувства и желания
Кейт Хадсон
Кейт ХадсонИсточник: Legion-Media.ru

Кейт Хадсон посетила мероприятие Variety «Power of Women» в Лос-Анджелесе, где она была удостоена премии вместе с другими артистками — Сидни Суини, Вандой Сайкс, Николь Шерзингер и Джейми Ли Кертис. В своем выступлении Хадсон рассказала о разнице в понимании слова «сила» мужчинами и женщинами, а также поделилась тем, что нового недавно узнала о себе.

Знаменитость верит в то, что женский мозг создан для установления связей, для многомерного мышления, для понимания того, как одно влияет на другое. Она также порассуждала о физической силе.

«У меня много энергии. Я женщина с высоким уровнем тестостерона, теперь я это знаю. Когда я вижу, что что-то буксует, мне хочется это сдвинуть. Хочется починить сломанное. Хочется вытащить то, что застряло. Я воспринимаю это как стремление и жизненную силу. Я не стесняюсь этого», — рассказала актриса.

Хадсон также призналась, что ей потребовалось много времени, чтобы принять свои истинные чувства и желания. Она призвала других женщин не «укрощать» себя и гордиться собой, своими силами и энергией.

Ранее внешность 46-летней Кейт Хадсон без макияжа высмеяли в сети.