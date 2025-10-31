«Смерть от молнии» — это многослойное исследование человеческой природы, власти и случайности, способной изменить ход истории. Создатели обещают, что это будет «более странная, чем вымысел, реальная история» — и учитывая команду, собравшуюся за этим проектом, можно не сомневаться: в ноябре 2025 года нас ждет одно из самых сильных телевизионных впечатлений года. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Смерть от молнии», кто над ним работал и основные перипетии сюжета.
Известно ли, когда выйдет 1-й сезон сериала «Смерть от молнии»
Премьера первого сезона сериала «Смерть от молнии» официально назначена на 6 ноября 2025 года. Все четыре эпизода проекта станут доступны для просмотра одновременно на стриминговой платформе Netflix.
Выбор даты выглядит стратегически верным — ноябрь традиционно считается «наградным» сезоном, когда внимание критиков и зрителей особенно приковано к качественному контенту. Кроме того, выход всех серий разом позволит зрителям полностью погрузиться в сложную историческую драму без необходимости ждать неделю между эпизодами.
О чем будет 1-й сезон сериала «Смерть от молнии»
Сериал основан на документальном бестселлере Кэндис Миллард «Судьба республики: история безумия, медицины и убийства президента» и рассказывает одну из самых трагических и парадоксальных историй американской политики.
Сеттинг: США 1881 года — страна, еще не оправившаяся от Гражданской войны, но уже стоящая на пороге Позолоченного века.
Центральный конфликт: история Джеймса Гарфилда — президента, который не хотел власти, но принял ее из чувства долга, и Шарля Гито — фанатичного сторонника, превратившегося в убийцу из-за непомерных амбиций.
Основные темы: создатели обещают исследовать не только политические интриги, но и тему медицинской некомпетентности (Гарфилд умер не от пули, а от заражения крови из-за неправильного лечения), а также феномен безумия, когда восхищение превращается в одержимость.
Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «Смерть от молнии»
Съемочный процесс занял четыре месяца — с июля по октябрь 2024 года — и полностью проходил в Венгрии. Эта страна стала для создателей идеальной заменой Америке конца XIX века благодаря своей сохранившейся архитектуре и развитой киноинфраструктуре.
Визуальный стиль. Режиссер Мэтт Росс, работавший ранее над «Силиконовой долиной», известен вниманием к деталям и атмосфере.
Аутентичность. Создатели уделили особое внимание исторической достоверности — от костюмов эпохи до воссоздания интерьеров Белого дома 1880-х годов.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Смерть от молнии»
Кастинг сериала можно назвать безупречным — создателям удалось собрать ансамбль актеров, идеально подходящих для своих ролей.
Майкл Шеннон в роли Джеймса Гарфилда. Двукратный номинант на «Оскар» («Под покровом ночи», «Дорога перемен») и обладатель премии «Сатурн» как лучший актер («Укрытие») способен передать сложность и трагизм 20-го президента США.
Мэттью Макфэдиен в роли Шарля Гито. Обладатель «Золотого глобуса» и «Эмми» за роль в «Наследниках», он прекрасно справляется с изображением сложных, противоречивых персонажей.
Ник Офферман в роли Честера А. Артура. Звезда проектов «Одни из нас» и «Миссия невыполнима: Финальная расплата» сыграет 21-го президента США, сменившего Гарфилда после его смерти.
Бетти Гилпин («Хорошая жена», «Блеск») в роли Лукреции Гарфилд. Актриса воплотит образ первой леди, переживающей трагедию.
Во второстепенных ролях также заняты Дилан Хьюз, Рой МакКрири, Майкл Картер, Элфи Темпест, Сэм Белл, Ши Уигхэм и другие актеры.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Смерть от молнии»
Сериал, основанный на реальных событиях, требует особого внимания к деталям. Создатели «Смерти от молнии» погрузились в исторические хроники не только для точности сценария, но и в поиске уникальных мелочей.
Возрастное совпадение. Майклу Шеннону на момент съемок было 49 лет — ровно столько же, сколько было Джеймсу Гарфилду в момент его убийства.
Орудие убийства. В сериале будет отражен исторический факт — Шарль Гито специально купил револьвер с рукояткой из слоновой кости вместо дерева, чтобы оружие «красиво смотрелось в качестве музейного экспоната» после убийства президента.
Музыкальный гений. Саундтрек к сериалу написал Рамин Джавади — композитор «Игры престолов» и «Мира Дикого Запада», что гарантирует мощное эмоциональное сопровождение.
Съемочные пересечения. Ник Офферман и Ши Уигхэм снимались в фильме «Миссия невыполнима: Последняя расплата» практически одновременно с работой над этим сериалом.