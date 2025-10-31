«Смерть от молнии» — это многослойное исследование человеческой природы, власти и случайности, способной изменить ход истории. Создатели обещают, что это будет «более странная, чем вымысел, реальная история» — и учитывая команду, собравшуюся за этим проектом, можно не сомневаться: в ноябре 2025 года нас ждет одно из самых сильных телевизионных впечатлений года. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Смерть от молнии», кто над ним работал и основные перипетии сюжета.