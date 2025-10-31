Брэд Питт пережил «самый несчастливый день» на съемках «Формулы-1»

Продюсер Джерри Брукхаймер пообщался с журналистами на специальном показе фильма «Формула-1» в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. Легендарный кинодеятель назвал последний день гонок Брэда Питта в Абу-Даби «самым счастливым днем в своей жизни», ведь с того момента ему больше не надо было переживать по поводу безопасности 61-летнего актера, который участвовал в заездах на настоящих автомобилях.