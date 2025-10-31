Брэд Питт пережил «самый несчастливый день» на съемках «Формулы-1»

Продюсер Джерри Брукхаймер пообщался с журналистами на специальном показе фильма «Формула-1» в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. Легендарный кинодеятель назвал последний день гонок Брэда Питта в Абу-Даби «самым счастливым днем в своей жизни», ведь с того момента ему больше не надо было переживать по поводу безопасности 61-летнего актера, который участвовал в заездах на настоящих автомобилях.
Однако сам артист испытывал в этот день другие эмоции.
«Сев в машину, Питт сказал, что это его самый несчастливый день, потому что ему хотелось поездить еще», — вспомнил Брукхаймер.
Режиссер фильма Джозеф Косински также отметил, что «был очень доволен игрой Питта на трассе и всегда знал, что он контролирует автомобиль» на протяжении всего периода съемок, которые проходили во время нескольких реальных гонок Формулы-1.
«У нас была потрясающая команда, и ему было очень грустно выходить из машины в последний день. Он очень скучает по этому», — заявил режиссер.
В новом фильме «Формула-1» Брэд Питт играет опытного гонщика Сонни Хейса, которому предоставляется возможность выступить за вымышленную команду APXGP в надежде спасти сезон. Сонни становится наставником талантливого, но неопытного новичка Джошуа Пирса и привносит на трассу нетрадиционный стиль вождения.