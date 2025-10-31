Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Аутсорса» признался, что хочет отказаться от обещания, данного дочери

Виталий Коваленко заявил, что готов отказаться от обещания прыгнуть с парашютом
Виталий Коваленко
Виталий КоваленкоИсточник: Legion-Media.ru

Заслуженный артист России, актер сериалов «Бандитский Петербург» и «Аутсорс» Виталий Коваленко в интервью «Пятому каналу» поделился, что когда-то пообещал своей старшей дочери прыгнуть с парашютом. Однако сейчас он готов отказаться от экстремального поступка.

«Думаю, что, если она мне позволит, мы откажемся от этого предприятия. Не от того, что я боюсь высоты, а от того, что я не понимаю, зачем это. Надеюсь, мы как-то это разрешим», — заключил Коваленко.

По его мнению, прыжки с парашютом связаны с риском для жизни и здоровья, поэтому их не следует осуществлять бесцельно.

До этого мать актрисы Ольги Медынич вдохновила внуков на прыжок с парашютом. Звезда ремейка знаменитой советской комедии «Джентльмены, удачи!» рассказала об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка отметила, что племянники последовали примеру бабушки, которая осуществила свою мечту в 57 лет.