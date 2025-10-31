«Так всегда было интересно, что же там, за порогом 40-летия! Скоро узнаю, пересекаю этот рубеж. Будущее туманно и любопытно! Не знаю, куда заведет меня эта тропинка мыслей. Но на данный момент самое удивительное открытие, которое я совершила в минувший год, осмелюсь предположить, что его можно превратить в девиз, — это то, что иногда, а возможно, и большую часть жизни, можно чего-то не делать только потому, что ты этого не хочешь!» — отметила артистка.