Катерина Шпица поделилась новыми снимками, которые сделал ее муж во время их совместного отдыха на Бали. Актриса позировала в бассейне на фоне высоких скульптур.
Для фотосессии звезда сериала «Полярный» надела серый закрытый купальник с длинными рукавами, который подчеркнул ее стройную фигуру. Свои волосы она собрала в низкий хвост и надела солнцезащитные очки. Кадрами Шпица поделилась кадрами в честь своего юбилея — 29 октября ей исполнилось 40 лет.
«Так всегда было интересно, что же там, за порогом 40-летия! Скоро узнаю, пересекаю этот рубеж. Будущее туманно и любопытно! Не знаю, куда заведет меня эта тропинка мыслей. Но на данный момент самое удивительное открытие, которое я совершила в минувший год, осмелюсь предположить, что его можно превратить в девиз, — это то, что иногда, а возможно, и большую часть жизни, можно чего-то не делать только потому, что ты этого не хочешь!» — отметила артистка.
Звезда призналась, что у нее всегда была смелость, чтобы делать желаемое, но вот не хватало мужества для того, чтобы отказываться от того, что ей не хочется делать. Шпица пообещала себе совершенствоваться в этом направлении.
Также она отметила, что стала лучше понимать, что значит быть благодарной за каждый прожитый день.
«Не надо отчаянно доить коров будущего, неосязаемых, как Млечный путь. Можно отдать дань уважения созревшим плодам жизни и быть счастливым от осознания прожитого. А уж страсть в текущем неповторимом моменте — неотъемлемое слагаемое жизненной радости. Спасибо за любовь, за дружбу, за мгновения искусства! Живем!» — заключила звезда.