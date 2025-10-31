Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Катерина Шпица снялась в купальнике на Бали в день своего 40-летия

Актриса отправилась на отдых со своим мужем

Катерина Шпица поделилась новыми снимками, которые сделал ее муж во время их совместного отдыха на Бали. Актриса позировала в бассейне на фоне высоких скульптур.

Катерина Шпица, фото: соцсети
Катерина Шпица, фото: соцсети

Для фотосессии звезда сериала «Полярный» надела серый закрытый купальник с длинными рукавами, который подчеркнул ее стройную фигуру. Свои волосы она собрала в низкий хвост и надела солнцезащитные очки. Кадрами Шпица поделилась кадрами в честь своего юбилея — 29 октября ей исполнилось 40 лет.

«Так всегда было интересно, что же там, за порогом 40-летия! Скоро узнаю, пересекаю этот рубеж. Будущее туманно и любопытно! Не знаю, куда заведет меня эта тропинка мыслей. Но на данный момент самое удивительное открытие, которое я совершила в минувший год, осмелюсь предположить, что его можно превратить в девиз, — это то, что иногда, а возможно, и большую часть жизни, можно чего-то не делать только потому, что ты этого не хочешь!» — отметила артистка.

Катерина Шпица, фото: соцсети
Катерина Шпица, фото: соцсети

Звезда призналась, что у нее всегда была смелость, чтобы делать желаемое, но вот не хватало мужества для того, чтобы отказываться от того, что ей не хочется делать. Шпица пообещала себе совершенствоваться в этом направлении.

Также она отметила, что стала лучше понимать, что значит быть благодарной за каждый прожитый день.

Катерина Шпица, фото: соцсети
Катерина Шпица, фото: соцсети

«Не надо отчаянно доить коров будущего, неосязаемых, как Млечный путь. Можно отдать дань уважения созревшим плодам жизни и быть счастливым от осознания прожитого. А уж страсть в текущем неповторимом моменте — неотъемлемое слагаемое жизненной радости. Спасибо за любовь, за дружбу, за мгновения искусства! Живем!» — заключила звезда.

Катерина Шпица — известная российская актриса театра и кино. Зрители знают ее по таким проектам, как «Метро», «Поддубный», «Елки 1914», «Экипаж», «Казанова», «Желтый глаз тигра» и другим.