Агент актера Свиридова из «СашиТани» опроверг слухи о грозящей ему ампутации

Представитель актера Андрея Свиридова, сыгравшего телохранителя Гену в сериалах «Универ» и «СашаТаня», Макс Горский опроверг в беседе с aif.ru появившуюся в ряде источников информацию о том, что ему грозит ампутация стопы из-за осложнений диабета.
«Это информация пятилетней давности. Врачи еще пять лет назад говорили о вероятности диагноза, но он не подтвердился. И никакую стопу ему, конечно же, не удаляли», — заявил он.
Горский отметил, что актер продолжает активно работать.
«Он снимается в проекте “СашаТаня”, по-моему, они только досняли очередной сезон. Андрей активно снимается, это факт», — добавил собеседник издания.
Ранее ряд в ряде источников появилась информация о том, что актеру Андрею Свиридову якобы грозит ампутация стопы из-за развившихся на фоне диабета осложнений.