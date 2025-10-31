Ричмонд
Агент актера Свиридова из «СашиТани» опроверг слухи о грозящей ему ампутации

Свиридов продолжает активную творческую деятельность, участвуя в съемках проекта «СашаТаня»
Андрей Свиридов в сериале «Ангелы района» (2024)
Андрей Свиридов в сериале «Ангелы района» (2024)

Представитель актера Андрея Свиридова, сыгравшего телохранителя Гену в сериалах «Универ» и «СашаТаня», Макс Горский опроверг в беседе с aif.ru появившуюся в ряде источников информацию о том, что ему грозит ампутация стопы из-за осложнений диабета.

«Это информация пятилетней давности. Врачи еще пять лет назад говорили о вероятности диагноза, но он не подтвердился. И никакую стопу ему, конечно же, не удаляли», — заявил он.

Горский отметил, что актер продолжает активно работать.

«Он снимается в проекте “СашаТаня”, по-моему, они только досняли очередной сезон. Андрей активно снимается, это факт», — добавил собеседник издания.

Ранее ряд в ряде источников появилась информация о том, что актеру Андрею Свиридову якобы грозит ампутация стопы из-за развившихся на фоне диабета осложнений.