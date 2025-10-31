Издание о кино Variety опубликовало список из 100 лучших хорроров за всю историю кино. Список, который составили кинокритики журнала, включает в себя наиболее значимые фильмы в жанре ужасов.
Сотое место в списке лучших фильмов ужасов заняла лента Романа Полански «Отвращение» 1965 года с Катрин Денев.
На пятом месте находится фильм того же Романа Полански «Ребенок Розмари», на четвертом расположились «Челюсти» Стивена Спилберга, на третьем — лента Альфреда Хичкока «Психо», на втором — «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина.
Возглавила рейтинг Variety лента «Техасская резня бензопилой» (1974) — первый фильм культовой франшизы про противостояние группы молодых людей маньяку по прозвищу Кожаное лицо.
Примечательно, что фильмов XXI века в списке не очень много. Например, двадцатое место в кинорейтинге занимает фильм «Прочь» Джордана Пила, вышедший в 2017 году.
На 28-м месте — «Реинкарнация» Ари Астера с Тони Коллетт в главной роли. Среди относительно свежих картин — вышедший в 2002 году фильм «28 дней спустя» Дэнни Бойла (42- место) и лента Роберта Эггерса «Ведьма» (49-е место).