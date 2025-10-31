Ричмонд
Анна Пересильд показала фото с капельницей со съемок «Алисы в Стране Чудес»

Актриса показала, как проходили съемки фильма с ее участием

Анна Пересильд в личном блоге показала кадры со съемок фильма «Алиса в Стране Чудес», в котором она сыграла главную роль. На одним из снимков 16-летняя актриса была запечатлена лежащей на диване под капельницей.

Анна Пересильд на съемках «Алисы в Стране Чудес», фото: соцсети
Анна Пересильд на съемках «Алисы в Стране Чудес», фото: соцсети
Анна Пересильд на съемках «Алисы в Стране Чудес», фото: соцсети
Анна Пересильд на съемках «Алисы в Стране Чудес», фото: соцсети

Также она поделилась совместными кадрами с коллегами по проекту, в частности с Полиной Гухман, которая сыграла лучшую подругу Алисы. Пересильд показала и съемки некоторых сцен: в бассейне, в море, среди полей.

Анна Пересильд на съемках «Алисы в Стране Чудес», фото: соцсети
Анна Пересильд на съемках «Алисы в Стране Чудес», фото: соцсети

«Моя Алиса! Столько всего в нее вложено… Любви, сил, переживаний, чувств. Я благодарна судьбе за то, что у меня была возможность побыть ей. Хочу, как Алиса, верить в то, что хорошего в этом мире больше. Желаю всем быть чуточку добрее! Всех ждем в кино», — написала актриса.

Анна Пересильд на съемках «Алисы в Стране Чудес», фото: соцсети
Анна Пересильд на съемках «Алисы в Стране Чудес», фото: соцсети
Анна Пересильд и Полина Гухман на съемках «Алисы в Стране Чудес», фото: соцсети
Анна Пересильд и Полина Гухман на съемках «Алисы в Стране Чудес», фото: соцсети

Недавно Пересильд презентовала фильм в Москве. На премьере она появилась в белоснежном наряде с белым капюшоном. В таком образе звезда напоминала невесту. 

«Этот образ про белое. Про чистоту, про эстетику. Капюшон — это про таинственность. Со свадьбой это никак не связано, это связано с сегодняшней премьерой», — рассказала о своем наряде юная актриса.

Анна Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Анна Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

Ранее Анна Пересильд рассказала о непростых отношениях с одноклассниками. Актриса отметила, что часто подвергаются буллингу. 