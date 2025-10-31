Ричмонд
СМИ: телохранитель Гена из «СашиТани» может потерять стопу из-за диабета

Mash: актеру Свиридову может грозить ампутация стопы из-за диабета
Андрей Свиридов в сериале «СашаТаня»
Андрей Свиридов в сериале «СашаТаня»

Сыгравший телохранителя Гену в сериалах «Универ» и «СашаТаня» актер и спортсмен Андрей Свиридов может лишиться стопы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Несколько лет назад 50-летний артист сломал палец на ноге. Из-за диабета рана плохо заживалась и развилась инфекция. Тогда врачи провели ему ампутацию большого пальца, однако сейчас, утверждает издание, у артиста развилось хроническое воспаление костной ткани — остеомиелит.

На коже актера, добавляет Mash, не заживают открытые язвы, после которых пациентам часто ампутируют ноги. Сейчас Свиридов проходит обследование и пытается спасти ногу, добавляет канал.

Ныне известный актер стал чемпионом Европы по баскетболу среди молодежных команд в составе сборной Белоруссии в 1994 году. Также он является двукратным чемпионом СССР среди молодежи. На клубном уровне 212-сантиметровый Свиридов играл в США за команду The George Washington University.