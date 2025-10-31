СМИ: телохранитель Гена из «СашиТани» может потерять стопу из-за диабета

Несколько лет назад 50-летний артист сломал палец на ноге. Из-за диабета рана плохо заживалась и развилась инфекция. Тогда врачи провели ему ампутацию большого пальца, однако сейчас, утверждает издание, у артиста развилось хроническое воспаление костной ткани — остеомиелит.