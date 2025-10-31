Ричмонд
Джейсон Стэйтем снимется в новом фильме Гая Ричи

Фильм «Вива безумие!» станет шестым общим проектом Джейсона Стэйтема и Гая Ричи
Актер Джейсон Стэйтем: «Я согласился на предложение Гая Ричи за 30 секунд»
Актер Джейсон Стэйтем: «Я согласился на предложение Гая Ричи за 30 секунд»

Джейсон Стэйтем сыграет в новом фильме Гая Ричи. Лента под названием «Вива безумие!» будет экшен-триллером.

Картина будет шестым проектом, над которым британские режиссер и актер работают вместе. Ранее Стэйтем снимался в лентах Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер», «Гнев человеческий», «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать».

Сюжет фильма пока держится в секрете. Известно, что в основе картины лежит роман британского автора Дж. Дж. Коннолли. В 2004 году вышла криминальная драма «Слоеный торт» по мотивам первой книги писателя. Гай Ричи в качестве сюжетной основы использует ее продолжение — роман «Вива безумие!» («Viva La Madness»).

Начало работы над новым  фильмом запланировано на январь 2026 года.