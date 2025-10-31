Сюжет фильма пока держится в секрете. Известно, что в основе картины лежит роман британского автора Дж. Дж. Коннолли. В 2004 году вышла криминальная драма «Слоеный торт» по мотивам первой книги писателя. Гай Ричи в качестве сюжетной основы использует ее продолжение — роман «Вива безумие!» («Viva La Madness»).