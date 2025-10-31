Джейсон Стэйтем сыграет в новом фильме Гая Ричи. Лента под названием «Вива безумие!» будет экшен-триллером.
Картина будет шестым проектом, над которым британские режиссер и актер работают вместе. Ранее Стэйтем снимался в лентах Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер», «Гнев человеческий», «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать».
Сюжет фильма пока держится в секрете. Известно, что в основе картины лежит роман британского автора Дж. Дж. Коннолли. В 2004 году вышла криминальная драма «Слоеный торт» по мотивам первой книги писателя. Гай Ричи в качестве сюжетной основы использует ее продолжение — роман «Вива безумие!» («Viva La Madness»).
Начало работы над новым фильмом запланировано на январь 2026 года.