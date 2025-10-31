Ричмонд
Стало известно, почему Ана де Армас рассталась с Томом Крузом

Daily Mail: Ана де Армас ушла от Круза из‑за слишком быстрого темпа отношений
Том Круз и Ана де Армас
Том Круз и Ана де АрмасИсточник: Соцсети

Актриса Ана де Армас сама инициировала разрыв с Томом Крузом, почувствовав, что их отношения развиваются слишком быстро. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам инсайдеров, де Армас решила сделать паузу, потому что ей стало некомфортно. Несмотря на это, она сохранила уважение к коллеге. Между ними, как утверждают источники, была «неоспоримая химия».

«Ей нужно было время для себя, но они хотят остаться друзьями», — рассказал инсайдер.

Голливудская пара рассталась спустя девять месяцев после начала романа. Они познакомились на съемках научно-фантастического фильма ужасов «Глубже», работа над которым сейчас остановлена.

Ана ценила время, проведенное с Крузом. Он был для нее интересным собеседником и поддерживал ее проекты. Актер также проявлял внимание через подарки: дарил цветы, книги, украшения и одежду.

Ранее в сети появились снимки Аны де Армас без макияжа и фотошопа.