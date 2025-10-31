Сарик Андреасян хочет уйти из кино ради отдыха на Мальдивах: «Работать будет жена»

Режиссер Сарик Андреасян заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о возможном завершении своей карьеры. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Артист с юмором отметил, что его все чаще воспринимают не как режиссера и продюсера, а как супруга актрисы Лизы Моряк:
«Вчера на улице ко мне подбежали и сказали: “Вау, это же муж Лизы Моряк! Можно с вами сфотографироваться?” Прекрасно!»
По словам знаменитости, он мечтает о времени, когда сможет уйти от интенсивного графика или вовсе завершить карьеру, а финансовая ответственность перейдет к его супруге.
«Надеюсь, когда-нибудь я достигну уровня, при котором работать будет только жена, а я смогу наслаждаться жизнью на Мальдивах», — поделился своими мыслями режиссер.
Ранее Сарик Андреасян назвал количество просмотренных им фильмов.