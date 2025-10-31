«Уже пару месяцев все мое тело синее, с ушибами, порезами, ссадинами, рассечениями, но клокочет от восторга! Страховочные тросы и защиты, кажется, вросли в кожу, а пиротехнический дым стал частью ДНК. “Холоп-3” — самое трюковое кино из всех, что у меня были за 20 лет карьеры. Мы там и летаем, и деремся, и прыгаем с крепости, бегаем на высоте, падаем с трамплина в воду, тонем, стреляем — в общем, всевозможные ауч, уфь, пиф-паф и ай-яй-яй», — рассказала актриса.