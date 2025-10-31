Ричмонд
Кристина Асмус рассказала о своих порезах и ссадинах на съемках «Холопа 3»

Актриса рассказала, что самостоятельно выполняет много опасных трюков

Кристина Асмус сейчас находится в Стамбуле на съемках комедии «Холоп 3». 37-летняя актриса призналась, что ей приходится выполнять много опасных трюков самостоятельно.

Кристина Асмус, фото: соцсети
Кристина Асмус, фото: соцсети

«Уже пару месяцев все мое тело синее, с ушибами, порезами, ссадинами, рассечениями, но клокочет от восторга! Страховочные тросы и защиты, кажется, вросли в кожу, а пиротехнический дым стал частью ДНК. “Холоп-3” — самое трюковое кино из всех, что у меня были за 20 лет карьеры. Мы там и летаем, и деремся, и прыгаем с крепости, бегаем на высоте, падаем с трамплина в воду, тонем, стреляем — в общем, всевозможные ауч, уфь, пиф-паф и ай-яй-яй», — рассказала актриса.

Она также поблагодарила постановщиков трюков и каскадеров, которые рискуют своей жизнью каждый день. Асмус отметила, что считает их героями и счастлива с ними работать. Звезда «Интернов» призналась, что перед началом съемок у нее было два месяца подготовки и репетиций.

Кристина Асмус, фото: соцсети
Кристина Асмус, фото: соцсети

«Каждый день (включая два месяца репетиций) дежурит бригада скорой помощи + половина съемочной группы и камеры на всех репетициях! Защиты, крепления, обувь и даже гидрокостюмы шились на каждого индивидуально (обычно даются из подбора или покупаются). Все трюки (кроме автомобильного) я выполняю сама, но огромная бригада каскадеров десятки раз проверяла их в разных погодных условиях и костюмах», — добавила актриса.

В фильме «Холоп 3» Гриша (Милош Бикович) берется за перевоспитание избалованной семейной пары (Кристина Асмус и Павел Прилучный) по просьбе их детей. Героев отправят на исправление во времена правления Петра I.

Дата выхода комедии «Холоп 3» запланирована на 12 июня 2026 года.

Ранее Асмус трогательно высказалась об умершем от рака Романе Попове.