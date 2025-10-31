Кристина Асмус сейчас находится в Стамбуле на съемках комедии «Холоп 3». 37-летняя актриса призналась, что ей приходится выполнять много опасных трюков самостоятельно.
«Уже пару месяцев все мое тело синее, с ушибами, порезами, ссадинами, рассечениями, но клокочет от восторга! Страховочные тросы и защиты, кажется, вросли в кожу, а пиротехнический дым стал частью ДНК. “Холоп-3” — самое трюковое кино из всех, что у меня были за 20 лет карьеры. Мы там и летаем, и деремся, и прыгаем с крепости, бегаем на высоте, падаем с трамплина в воду, тонем, стреляем — в общем, всевозможные ауч, уфь, пиф-паф и ай-яй-яй», — рассказала актриса.
Она также поблагодарила постановщиков трюков и каскадеров, которые рискуют своей жизнью каждый день. Асмус отметила, что считает их героями и счастлива с ними работать. Звезда «Интернов» призналась, что перед началом съемок у нее было два месяца подготовки и репетиций.
«Каждый день (включая два месяца репетиций) дежурит бригада скорой помощи + половина съемочной группы и камеры на всех репетициях! Защиты, крепления, обувь и даже гидрокостюмы шились на каждого индивидуально (обычно даются из подбора или покупаются). Все трюки (кроме автомобильного) я выполняю сама, но огромная бригада каскадеров десятки раз проверяла их в разных погодных условиях и костюмах», — добавила актриса.
В фильме «Холоп 3» Гриша (Милош Бикович) берется за перевоспитание избалованной семейной пары (Кристина Асмус и Павел Прилучный) по просьбе их детей. Героев отправят на исправление во времена правления Петра I.
Дата выхода комедии «Холоп 3» запланирована на 12 июня 2026 года.
